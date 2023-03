¡Le robaron la gorra al arquero en pleno partido!

https://twitter.com/JornadaWeb/status/1640501276361236483 Un hincha de @CA_Germinal le robó la gorra al arquero de Sansinena, rival del "Verde" el último domingo en #Rawson.

¿Se habrá insolado el guardameta?

La palabra del arquero

“La verdad que en el momento no me di cuenta, en una jugada me acerco al arco a tomar agua y vi que la gorra no estaba, pensé que se la habían dado a algún alcanzapelotas pero nunca me imaginé que me la habían robado ”, comentó Vaccaneo.