Las definiciones de Scaloni antes del duelo con Perú en la Bombonera

En un primer momento confirmó que el once inicial presentará algunos cambios ya que Nahuel Molina y Cuti Romero están lesionados , para su reemplazo convocaron a Giuliano Simeone , hijo del emblemático mediocampista: "Es un jugador que puede ir tanto por derecha como por izquierda. Imagino que Nico Tagliafico no va a tener problemas para estar mañana".

El cambio generacional de la Selección Argentina es una realidad y el entrenador nacido en Pujato habló sobre los nombres que abaraja: "Muchas veces es diferente el momento en el que un jugador ingresa. Nico Paz entró en un contexto más favorable y a Garnacho queríamos verlo en un partido como el del otro día. Son jóvenes y pueden seguir creciendo, confío mucho en los jóvenes del equipo".

Necesitamos que todos jueguen en sus clubes. Estos seis partidos fueron muy seguidos a la Copa América y optamos por seguir con la base de ese torneo Necesitamos que todos jueguen en sus clubes. Estos seis partidos fueron muy seguidos a la Copa América y optamos por seguir con la base de ese torneo

Embed ️ "NECESITÁBAMOS VER A GARNACHO EN UN PARTIDO COMO EL DEL OTRO DÍA"



Lionel Scaloni, sobre el ingreso de la Joya del Manchester United ante Paraguay y su rendimiento a lo largo de su estadía en la Albiceleste. pic.twitter.com/j1UuUtUQ02 — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2024

Aún no está confirmado el equipo titular, pero el técnico multicampeón aseguró: "No usaremos línea de tres defensores desde el inicio". Y agregó: "Llegamos al partido de mañana con la sensación de que hemos estado mucho tiempo juntos. Más allá de resultados, de jugar bien o mal, la respuesta de ellos es maravillosa siempre. Están acá y son felices".

Para finalizar, le consultaron sobre la posición de Argentina en el ranking FIFA y Lionel Scalloni fue tajante: "No me preocupa eso. Está ahí la estadística, no creo que sea tan importante. Lo importante es ganar mañana".

