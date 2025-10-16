Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera: emoción pura

La Bombonera fue el escenario del último homenaje a Miguel Ángel Russo.

El fútbol argentino despidió a una de sus figuras más queridas. Las cenizas de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors y del fútbol nacional, fueron esparcidas este jueves en La Bombonera durante una ceremonia privada, cumpliendo con el deseo del DT fallecido el pasado 8 de octubre a los 69 años tras una dura lucha contra el cáncer.

El pedido de Miguel Ángel Russo y su huella en distintos clubes Por expreso deseo del propio entrenador, sus restos también serán esparcidos en el estadio de Estudiantes de La Plata, club donde debutó como futbolista, y en los de Lanús y Rosario Central, instituciones en las que dejó una marca como director técnico.

Russo, que supo consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, también fue un referente de la profesión por su estilo sereno y su enorme respeto dentro del ambiente.

En una ceremonia íntima, la familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de las cenizas en La Bombonera.

También llevarán sus cenizas al Gigante de Arroyito, al Estadio de #Lanús y #Estudiantes.



También llevarán sus cenizas al Gigante de Arroyito, al Estadio de #Lanús y #Estudiantes.



@Tato_Aguilera pic.twitter.com/JU9Biw5lIS — DAT (@DeportesAlTacok) October 16, 2025 Un legado inmortalizado en el fútbol argentino Tras el velorio en la Bombonera, el cuerpo del ex DT fue cremado en un cementerio privado de Pilar. En paralelo, Boca Juniors anunció una medida significativa: el predio de Ezeiza será rebautizado con el nombre de Carlos Bianchi, en homenaje a otro símbolo eterno del club.

De esta manera, el club Xeneize busca inmortalizar a sus grandes entrenadores, asociando sus nombres a los máximos logros deportivos y a la identidad de la institución.