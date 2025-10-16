Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera: emoción pura

El fútbol argentino despidió a una de sus figuras más queridas. Las cenizas de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors y del fútbol nacional, fueron esparcidas este jueves en La Bombonera durante una ceremonia privada, cumpliendo con el deseo del DT fallecido el pasado 8 de octubre a los 69 años tras una dura lucha contra el cáncer.
El pedido de Miguel Ángel Russo y su huella en distintos clubes
Tras el velorio en la Bombonera, el cuerpo del ex DT fue cremado en un cementerio privado de Pilar. En paralelo, Boca Juniors anunció una medida significativa: el predio de Ezeiza será rebautizado con el nombre de Carlos Bianchi, en homenaje a otro símbolo eterno del club.
De esta manera, el club Xeneize busca inmortalizar a sus grandes entrenadores, asociando sus nombres a los máximos logros deportivos y a la identidad de la institución.