La violencia empaña el duelo Tigre-Chacarita: suspensión y un detenido

El árbitro Ariel Penel, tras consultar con la doctora de Chacarita, Ayelén Pucci, tomó la decisión de suspender el juego al confirmar que Brandán no estaba en condiciones de continuar debido a problemas de visión. "La doctora de Chacarita certificó que el jugador no podía seguir y suspendimos el encuentro dada la gravedad del hecho" , expresó Penel.

La agresión ocurrió minutos después de la expulsión del capitán de Tigre, Agustín Cardozo, generando una gresca entre los planteles. Axel Iván Genes fue identificado y detenido como el agresor. En medio de la conmoción, el presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, lamentó la situación: "Gorosito me dijo que me iba a cagar a trompadas . Estamos preocupados por la salud de Fernando, tiene el ojo mal."

Aníbal Biggeri, DT de Chacarita, priorizó la salud del jugador y expresó su angustia: "Me siento mal desde lo humano, después esto es un juego si hay que jugar no hay problema, pero si no hay que tapar todo sin priorizar en lo humano. El jugador está mareado y me dijo que no veía bien, fue papá ayer, ¿qué le digo ahora a la señora?"

image.png Violencia empaña duelo Tigre-Chacarita: la suspensión por violencia y un detenido | El hincha que agredió al jugador de Chacarita

La jornada también estuvo marcada por la controversia sobre la ubicación de los bancos de suplentes. Biggeri reveló: "Se barajó con la dirigencia cambiar los bancos de suplentes, pero no hubo caso." Néstor Gorosito, entrenador de Tigre, puso en duda la actitud de Brandán, declarando: "Cabeceó la botella." Además, desestimó acusaciones de Di Pierro sobre los bancos: "El presidente de Chacarita es un pavo. Es mentira que yo no quería cambiar el banco de suplentes."

Este episodio reaviva la discusión sobre la violencia en el fútbol argentino, eclipsando un partido que definirá el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina. Mientras, el Tribunal de Disciplina deberá decidir sobre las consecuencias del incidente. Una vez más, la violencia en el fútbol argentino arrebató lo que se supone es un momento de disfrute en familia./Infobae.