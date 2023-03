La Selección Argentina pasaría el día en el Monumental antes de Panamá

Por lo pronto, ya empiezan a aparecer algunos detalles sobre el movimiento que tendrá la Selección Argentina para no sufrir contratiempos en su llegada al estadio de River. Una es que el plantel campeón del mundo pasaría la previa justamente en la concentración millonaria. No dormiría la noche anterior, pero sí llegaría temprano el jueves a la mañana y allí esperaría el partido de la noche, ante Panamá, que será a las 21.

El que avanzó sobre esta información fue el propio presidente de River, Jorge Brito. "La Selección va a estar llegando el jueves temprano y hará las comidas en el Monumental. Tapia me dijo que ingresarán ese día a la mañana", contó el dirigente, en declaraciones al programa de Lito Costa Febre. Además contó que el presidente de la AFA quedó asombrado por las obras que se hicieron en el estadio.

Por eso, otra de las opciones que se analizaron este lunes en Ezeiza es que los futbolistas puedan arribar al Monumental en autos particulares. Porque un traslado en micro podría ser mucho más complicado para el operativo de seguridad, como ya pasó el día que llegaron al país luego de la consagración en Qatar (es cierto, esta vez no se espera que haya cinco millones de personas en las calles).

"Igualmente, hay que esperar. Estamos definiendo esos detalles", dijeron desde el búnker de la Selección, en donde estuvo el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. En definitiva, se trata de una cuestión de Estado la seguridad y el traslado de los campeones del mundo para el primer amistoso ante Panamá.

En este tiempo, se analizaron distintos planes anti desborde: desde dormir en el Monumental (no fue posible porque la concentración no tiene la capacidad para la cantidad de citados -ahora 34-) hasta utilizar helicópteros para transporta por parte el plantel hasta un punto cercano al estadio de River (la ESMA o el Tiro Federal, por caso). Incluso, se evaluó la chance de pasar la noche anterior en un hotel más céntrico y no en el predio de Ezeiza, para que el camino al estadio de River fuera más corto.

Pero, por ahora, no hay certezas en ese sentido, aunque sí una idea que emepieza a tomar forma: Messi y Cía estarían en el Monumental desde temprano, como seguramente pasará con los 83 mil hinchas que irán a festejar la gloria eterna con la Selección.