La mafia vandalizó un mural de Ángel Di María: "¿Todavía vas a volver?"

No es la primera vez que Ángel Di María recibe una amenaza desde que circula el rumor de un posible retorno a su ciudad natal. A fines de marzo, el barrio privado en el que vive la familia del jugador, en Funes, fue blanco de ataques: dejaron un cartel en la entrada del country con un envoltorio de nailon color negro con la descripción “Flia Di María” y con un intimidante mensaje.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía la amenaza.

El Kily González contó que habló con Ángel Di María sobre su posible regreso a Central

En las últimas semanas, se reavivó el rumor de un posible regreso. Sin embargo, fue el Kily González, actual director técnico de Unión de Santa Fe, quien soltó la bomba que sacudió al mundo del fútbol argentino.

“Mirá tengo una relación muy especial con Ángel. Además, hoy mismo me hablé con él. Y no es para vender humo, sino que es real”, contó el técnico al ser consultado por ESPN.

En Benfica mantienen las esperanzas de lograr la renovación de Ángel Di María

El presidente del Benfica, Rui Costa confirmó en el diario Record de Portugal que todavía mantiene las esperanzas de lograr la renovación del Fideo. “Para la semana tendremos una reunión con su representante, donde nos daremos cuenta de si continúa un año o no. No puedo decir que hoy si se queda o no”, aclaró. El contrato del rosarino con el Benfica es hasta junio de 2024, por lo que puede negociar con cualquier club e irse con el pase en su poder.