La figura de Boca que tiene el bolso listo para irse a Europa

El delantero Miguel Merentiel cerró el 2023 como la gran figura del ataque del Club Atlético Boca Juniors . El uruguayo que llegó a préstamo desde Palmeiras convirtió 18 goles en 50 partidos y por su buen nivel el club ejecutó la opción de compra de 3 millones de dólares para quedarse con su ficha. Es por eso que en este mercado ya fue apuntado por clubes de Europa , pero el Xeneize no piensa liberarlo fácil.

Desde el Consejo de Fútbol consideran al nacido en Paysandú como una pieza clave del equipo y no está en los planes desprenderse de él, menos luego de haber hecho una erogación económica recientemente para quedarse con su pase. Además, el ex Defensa y Justicia terminó el año como titular indiscutido y es probable que arranque la temporada con Diego Martínez como entrenador de la misma manera.

fuego cruzado Habló y el revuelo que se armó en Boca no tiene nombre

El futbolista de 27 años, con pasado en Godoy Cruz, está en carpeta del Granada de España que está peleando por evitar el descenso y es dirigido por su compatriota Alexander Medina . Aunque por el momento no hubo más que un sondeo del conjunto español que hoy cuenta en ese lugar con el argentino Lucas Boyé.

Merentiel ya jugó en el fútbol español antes de recalar en el Bodeguero, el primer equipo argentino que pisó. Desde mediados de 2017 hasta 2018 estuvo seis meses cedido en el Lorca y al año siguiente vistió la camiseta del Valencia Mestalla, el segundo conjunto del Che, ambos en la segunda y tercera categoría de aquel país. Hasta ahora esas fueron sus únicas experiencias en Europa y no sería sorpresivo que a futuro el uruguayo quiera tener una revancha allí.

Habló y el revuelo que se armó en Boca no tiene nombre

El defensor juvenil Valentín Barco rompió el silencio desde su traspaso al Brighton de Inglaterra y aseguró que él no quería que ejecutaran la cláusula de rescisión por su pase, pero al no obtener respuestas desde la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors, no le quedó otra manera que hacerlo de ese modo.