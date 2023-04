La ex joyita de Independiente por la que Boca preguntó

La actualidad del Club Atlético Independiente es paupérrima. Constantemente, aparecen noticias e informaciones negativas y el club no logra levantar. Bueno, en esta sintonía, surgió un rumor que no cae bien en el mundo Rojo. Para nada. Porque así como paso con Esequiel Barco y su llegada a River Plate, en las últimas horas, se conoció que el Club Atlético Boca Juniors puso el foco en la situación de Alan Velasco. Actualmente, el ex jugador de Independiente está jugando en el Dallas FC de la MLS de Estados Unidos. Más allá del posible ingreso de dinero para el Rey de Copas, sería una triste noticia para la gente del Rojo que, luego de su venta para poder saldar deudas, no disfrutaron a la Joya como se tenía que hacer.