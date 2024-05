La emoción de las dos mendocinas clasificadas al Mundial con la Selección

La Selección femenina de fútbol de Argentina sub 20 consiguió cortar la sequía y obtuvo en las últimas horas la clasificación al próximo Mundial de la categoría. El conjunto nacional cuenta en su plantilla con dos jugadoras de la Provincia de Mendoza , que son protagonistas principales a la hora de conseguir resultados.

En cuanto a lo que sucedió, Marga Giménez tomó la palabra y contó: “El Sudamericano ha sido muy lindo, intenso y peleado, todos los partidos son muy parejos. Cada Selección tiene un juego distinto que les favorece y hay que adaptarse a sus fuertes sin perder la esencia de nuestro propio juego. No hay partido que sea fácil y eso te motiva a mejorar como equipo” , comenzó.

Magui Giménez (2).jpeg

Por último, Giménez manifestó: “Toda la experiencia fue nueva y pude aprender mucho del cuerpo técnico y de mis compañeras también, tanto dentro como fuera de la cancha. Estoy muy feliz y agradecida, ahora daré lo mejor que tenga y pelearé por un lugar en la lista para la Copa del Mundo”, concluyó.

Anela Nigito, una de las fijas en el conjunto nacional

Anela Nigito.jpeg

La actual jugadora del CSU Bakersfield de la Liga Universitaria de Estados Unidos también hizo un racconto de lo que pasó en este torneo: "Terminamos cuartas en el Sudamericano, lo que nos deja un sabor agridulce. Sabemos que tenemos potencial para haber podido llegar más lejos pero también reconocemos el esfuerzo y dedicación que pusimos en cada partido. Pensando en el Mundial estamos más que motivadas mirando los puntos de nuestro juego, desde la táctica hasta la condición física", señaló.

Nigito, en el mismo sentido, agregó: "Como equipo estamos fortaleciendo nuestras conexiones adentro y afuera de la cancha para que la química que tenemos entre nosotras nos permita jugar de manera ordenada y efectiva".

Para finalizar, la ex futbolista de Independiente Rivadavia comentó: "En lo personal me sentí bien y con mucha confianza, liderando la defensa y entregando todo. Pude hacer mil primer gol oficial de cabeza con la selección argentina y fue un momento muy especial para mí. Todo me sirve para seguir aprendiendo", cerró.

Así le fue a la Selección femenina de fútbol de Argentina

Fecha 1

Perú 0-1 Colombia

Brasil 2-0 Argentina

Paraguay 2-0 Venezuela

Fecha 2

Perú 0-5 Argentina

Colombia 3-2 Venezuela

Paraguay 0-3 Brasil

Fecha 3

Perú 1-6 Venezuela

Brasil 0-1 Colombia

Argentina 0-2 Paraguay

Fecha 4

Perú 2-2 Paraguay

Colombia 1-1 Argentina

Venezuela 0-2 Brasil

Fecha 5

Paraguay 1-1 Colombia

Venezuela 2-2 Argentina

Brasil 2-0 Perú

Cuándo y dónde se presenta en el Mundial la Selección femenina de fútbol de Argentina

El Mundial se jugará en Colombia del 31 de agosto al 22 de septiembre.