La cara de Marcelo Gallardo lo dice todo: a quién le apuntó en la caída de River

No hubo fútbol para el Millonario.

Según lo cuenta Perfil en su portal deportivo, en la noche del 22 de octubre, el Club Atlético River Plate no tuvo una buena perfomance en el primer partido de la serie por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores de América de fútbol tras su derrota por 3 a 0 ante Atlético Mineiro. Luego de la caída, Marcelo Gallardo entregó su balance en conferencia de prensa.

El análisis de Gallardo tras la dura goleada en la Semifinal de la Copa Libertadores

"Creo que no salió absolutamente nada de lo que planificamos. Cuando no fluye es difícil de hacer un análisis, nada se manifestó. Sufrimos en todas las líneas con un rival de jerarquía. No fuimos el equipo duro que queríamos ser", dijo.