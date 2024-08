La bomba que lanzó Rafa Nadal tras quedar eliminado en los Juegos Olímpicos

no le dio tregua

no le dio tregua Novak Djokovic se limpió a Rafael Nadal en París

De inmediato, en las redes sociales, incluida la cuenta oficial del Comité Olímpico Internacional (COI), aparecieron las reacciones de los fanáticos de Rafa con un agradecimiento eterno por la magnífica trayectoria que ha cosechado el medallista de Río 2016 y Pekín 2008.

La ¿despedida? del tenis de Rafael Nadal tras perder en París 2024

Tras la eliminación olímpica, en la que puede ser la última vez que pise como jugador la tierra batida francesa, dos días después de haber caído sin atenuantes ante Novak Djokovic en el singles, Nadal deslizó que -a sus 38 años de edad- esta podría su última experiencia en el tenis profesional.

También podés leeer: Novak Djokovic se limpió a Rafael Nadal en París

“No sé si ha sido la última vez aquí (en París), aunque es posible que sí. Lo que afectan son las ganas y el sentimiento que yo tenga cuando tenga que tomar una decisión. Se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos como objetivo y se ha terminado este ciclo. Ahora desconectaré y, en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, con raqueta en la mano o no, lo haré saber ”, lanzó el ganador de 22 torneos de Grand Slam.

Embed

El astro español dijo presente en las citas olímpicas de Atenas 2004, Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016; además de la actual París 2024.

Se ha terminado una etapa Se ha terminado una etapa

Tras caer en el dobles, se limitó a avanzar al centro de la pista, a levantar los brazos y mover una mano en forma de adiós y a abandonar el estadio con un golpe de Alcaraz en un hombro, una palmada que pareció significar algo más que un simple gesto amistoso.