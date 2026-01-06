La agenda de Gimnasia y Esgrima: se confirmó todo para las 12 fechas iniciales del torneo

Gimnasia y Esgrima tendrá un exigente arranque en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino (Foto: Prensa GyE).

Por Sitio Andino Deportes







Gimnasia y Esgrima ya tiene definida su hoja de ruta para el inicio del Torneo Apertura 2026. La Liga Profesional confirmó la programación de las primeras 12 fechas y el Lobo mendocino se prepara para un debut histórico en la Primera División, con cruces de alto impacto y un calendario intenso desde el arranque.

El conjunto mensana comenzará su camino como visitante y tendrá rápidamente compromisos exigentes, incluidos partidos ante San Lorenzo, Independiente, Boca y Estudiantes, en un inicio que pondrá a prueba su adaptación a la máxima categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2008282918423056762&partner=&hide_thread=false ¡FIXTURE CONFIRMADO!



Esta es nuestro calendario definido por la @afa con días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo de la @LigaAFA.#VamosLobo

# pic.twitter.com/9iNbqOWZdE — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 5, 2026 Un debut exigente para el Lobo y un calendario cargado El estreno oficial será el jueves 22 de enero a las 22.15, en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba. Luego llegará el primer partido como local y, en pocas semanas, una seguidilla de encuentros ante rivales con peso específico en el fútbol argentino.

Desde la Liga Profesional explicaron que la diagramación contempló la participación de clubes argentinos en competencias internacionales, cuestiones de seguridad, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.

El fixture de Gimnasia y Esgrima en las primeras 12 fechas Fecha 1: Jueves 22 de enero – 22.15 vs. Central Córdoba (V)

Fecha 2: Martes 27 de enero – 20.00 vs. San Lorenzo (L)

Fecha 3: Lunes 2 de febrero – 22.00 vs. Unión (V)

Fecha 4: Domingo 8 de febrero – 22.15 vs. Instituto (L)

Fecha 5: Sábado 14 de febrero – 19.45 vs. Talleres (V)

Fecha 6 (Interzonal): Viernes 20 de febrero – 22.15 vs. Gimnasia La Plata (L)

Fecha 7: Martes 24 de febrero – 22.00 vs. Independiente (L)

Fecha 8: Sábado 28 de febrero – 17.45 vs. Boca (V)

Fecha 9: Jueves 5 de marzo – 19.00 vs. Defensa y Justicia (L)

Fecha 10: Jueves 12 de marzo – 17.00 vs. Deportivo Riestra (V)

Fecha 11: Martes 17 de marzo – 21.15 vs. Estudiantes (L)

Fecha 12: Sábado 21 de marzo – 17.45 vs. Newell’s (V)