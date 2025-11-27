27 de noviembre de 2025
{}
La AFA y el pedido a los clubes para que la defiendan en redes y desató otro escándalo

La apuntada AFA habría solicitado respaldo público de los clubes en redes sociales. Mirá lo que pasó con el fútbol nacional.

La AFA quedó en el centro de otra controversia tras un mensaje viral interno.

La AFA quedó en el centro de otra controversia tras un mensaje viral interno.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de una semana cargada de tensiones, la AFA habría pedido a los clubes que salieran a defender públicamente a la gestión de Claudio Tapia tras la ola de críticas por el título “designado” a Rosario Central y el escándalo judicial que involucra a Sur Finanzas, firma acusada de un masivo lavado de dinero.

Claudio Tapia habló en los Premios Alumni y defendió su continuidad en la AFA.
Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica
Mario Pergolini se ríe de la AFA: sketch explosivo sobre el "campeón de la TV" que parodia la coronación 2025

El pedido llega justo cuando la asociación enfrenta críticas desde múltiples frentes. La designación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” —un título que no pasó por votación formal— generó un rechazo masivo en redes y un curioso acto de protesta: el pasillo de honor de espaldas realizado por Estudiantes.

La AFA respondió citando el boletín oficial 6625, que supuestamente exigía que los homenajes se hicieran de frente. Sin embargo, expertos en informática detectaron que el documento había sido modificado horas antes, lo que abrió una investigación por manipulación de documentos oficiales.

Sur Finanzas, lavado millonario y vínculos con el fútbol

A esta controversia se sumó una bomba judicial: la Dirección General Impositiva denunció a Sur Finanzas, empresa vinculada al entorno de Tapia, por presunto lavado de $72.342 millones a través de 74 firmas fantasma. La financiera, manejada por Ariel Vallejo, se metió de lleno en el fútbol en 2022 al patrocinar a Banfield y luego escalar hasta ser sponsor principal de la Selección argentina.

También da nombre al torneo de Reserva y ocupa el pecho de la camiseta de Barracas Central, club que Tapia presidió durante casi dos décadas. La simultaneidad de estos casos encendió aún más las sospechas sobre el rol de la financiera en la estructura del fútbol.

Reacción del ascenso y respaldo político a la AFA

Pese a la tormenta mediática, varios clubes del ascenso —entre ellos Quilmes, Los Andes, Nueva Chicago y Deportivo Madryn— emitieron comunicados respaldando a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. La AFA interpreta estos apoyos como una señal de cohesión interna; la oposición, como evidencia del carácter verticalista de la conducción actual.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la gobernanza del fútbol argentino y la capacidad del organismo para gestionar crisis sin profundizar la desconfianza que crece en hinchas, clubes y dirigentes.

Claudio Tapia habló en los Premios Alumni y defendió su continuidad en la AFA.
Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo