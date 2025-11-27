La AFA y el pedido a los clubes para que la defiendan en redes y desató otro escándalo

En medio de una semana cargada de tensiones, la AFA habría pedido a los clubes que salieran a defender públicamente a la gestión de Claudio Tapia tras la ola de críticas por el título “designado” a Rosario Central y el escándalo judicial que involucra a Sur Finanzas , firma acusada de un masivo lavado de dinero.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se viralizó un texto que habría circulado entre la AFA y los departamentos de prensa de los clubes, solicitándoles “expresar públicamente respaldo” y “reafirmar la legitimidad de la gestión”. El mensaje, divulgado por la abogada Constanza Bravi , sostiene que el organismo está siendo atacado por “campañas de desinformación y operaciones mediáticas”.

El pedido llega justo cuando la asociación enfrenta críticas desde múltiples frentes. La designación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” —un título que no pasó por votación formal— generó un rechazo masivo en redes y un curioso acto de protesta: el pasillo de honor de espaldas realizado por Estudiantes.

La AFA respondió citando el boletín oficial 6625, que supuestamente exigía que los homenajes se hicieran de frente. Sin embargo, expertos en informática detectaron que el documento había sido modificado horas antes, lo que abrió una investigación por manipulación de documentos oficiales .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ascensointerior/status/1993840743048466684&partner=&hide_thread=false Categórico y masivo apoyo del Futbol del Interior a @TovigginoPablo ante las amenazas, agravios y operaciones de desprestigio de los últimos días.



Las Notas de apoyo de las 18 Federaciones que nuclean a 233 Ligas afiliadas al Consejo Federal de AFA.

https://t.co/a2cmMXdp6Q pic.twitter.com/PEZKSFiw6h — Ascenso del Interior (@ascensointerior) November 27, 2025

Sur Finanzas, lavado millonario y vínculos con el fútbol

A esta controversia se sumó una bomba judicial: la Dirección General Impositiva denunció a Sur Finanzas, empresa vinculada al entorno de Tapia, por presunto lavado de $72.342 millones a través de 74 firmas fantasma. La financiera, manejada por Ariel Vallejo, se metió de lleno en el fútbol en 2022 al patrocinar a Banfield y luego escalar hasta ser sponsor principal de la Selección argentina.

También da nombre al torneo de Reserva y ocupa el pecho de la camiseta de Barracas Central, club que Tapia presidió durante casi dos décadas. La simultaneidad de estos casos encendió aún más las sospechas sobre el rol de la financiera en la estructura del fútbol.

Reacción del ascenso y respaldo político a la AFA

Pese a la tormenta mediática, varios clubes del ascenso —entre ellos Quilmes, Los Andes, Nueva Chicago y Deportivo Madryn— emitieron comunicados respaldando a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. La AFA interpreta estos apoyos como una señal de cohesión interna; la oposición, como evidencia del carácter verticalista de la conducción actual.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la gobernanza del fútbol argentino y la capacidad del organismo para gestionar crisis sin profundizar la desconfianza que crece en hinchas, clubes y dirigentes.