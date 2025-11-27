27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
CONFLICTO

Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica

El apuntado Claudio Tapia aseguró que seguirá muchos años más al frente de la AFA. Mirá lo que pasó.

Claudio Tapia habló en los Premios Alumni y defendió su continuidad en la AFA.

Claudio Tapia habló en los Premios Alumni y defendió su continuidad en la AFA.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de las recientes polémicas que sacudieron al fútbol argentino, Claudio Tapia salió a responder con firmeza: aseguró que todavía tiene “muchos años más” como presidente de la AFA. La declaración, realizada en los Premios Alumni, reavivó críticas y tensiones internas en un clima dirigencial ya cargado.

Lee además
La AFA quedó en el centro de otra controversia tras un mensaje viral interno.
no paran los problemas

La AFA y el pedido a los clubes para que la defiendan en redes y desató otro escándalo
Explosivas declaraciones de Chiqui Tapia.
¡¡¡Ahh buee!!!

Video: Chiqui Tapia negó arbitrajes amañados y pidió a hinchas y jugadores "asumir responsabilidades"

No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en casi nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, afirmó.

Luego añadió: “Cuando se venza mi mandato, podrán presentarse los que quieran. Las luchas se dan desde adentro, cara a cara”. Para Tapia, las críticas externas no impactan en lo esencial: “Todos sabemos que hay mucho por mejorar, pero también sabemos que los que sostienen al fútbol argentino son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que trabajan para armar equipos competitivos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanluis24ok/status/1993982699107659814&partner=&hide_thread=false

Un mensaje directo para Juan Sebastián Verón

Sin nombrarlo, Tapia apuntó al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien se mostró crítico con la AFA y algunas decisiones recientes. El mandamás xeneize deslizó una fuerte frase: “Algunos se olvidan que estaban afuera del Reducido y que clasificaron porque no ganó Huracán ni Belgrano. Hoy están peleando el torneo”.

La frase generó revuelo en el auditorio y fue interpretada como un dardo directo hacia la dirigencia del club platense. Tapia cerró con una defensa de su gestión y un mensaje político hacia adentro de la casa madre del fútbol argentino: “El fútbol argentino sigue siendo competitivo porque quienes lo integran hacen un esfuerzo enorme. Las discusiones hay que darlas adentro, como corresponde”.

Temas
Seguí leyendo

Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn

La Maratón de Tunuyán agotó cupos y la Municipalidad habilitó 100 lugares extra

GP de Qatar con Franco Colapinto: calendario, horarios y cómo ver en vivo la penúltima fecha de la F1 2025

Lanús vs Tigre: el Matador dio el golpe, eliminó al campeón y avanzó a cuartos del Clausura

Champions League: gol de Julián Álvarez y el panorama completo

Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final

Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

Boca ganó un juicio millonario contra una reconocida figura: la fuerte suma de dólares que recibirá

LO QUE SE LEE AHORA
La AFA quedó en el centro de otra controversia tras un mensaje viral interno.
no paran los problemas

La AFA y el pedido a los clubes para que la defiendan en redes y desató otro escándalo

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo