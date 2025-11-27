Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica

En medio de las recientes polémicas que sacudieron al fútbol argentino, Claudio Tapia salió a responder con firmeza: aseguró que todavía tiene “muchos años más” como presidente de la AFA. La declaración, realizada en los Premios Alumni, reavivó críticas y tensiones internas en un clima dirigencial ya cargado.
Claudio Tapia defendió su gestión y habló de “luchas desde adentro”
“No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en casi nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, afirmó.
Luego añadió: “Cuando se venza mi mandato, podrán presentarse los que quieran. Las luchas se dan desde adentro, cara a cara”. Para Tapia, las críticas externas no impactan en lo esencial: “Todos sabemos que hay mucho por mejorar, pero también sabemos que los que sostienen al fútbol argentino son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que trabajan para armar equipos competitivos”.
Sin nombrarlo, Tapia apuntó al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien se mostró crítico con la AFA y algunas decisiones recientes. El mandamás xeneize deslizó una fuerte frase: “Algunos se olvidan que estaban afuera del Reducido y que clasificaron porque no ganó Huracán ni Belgrano. Hoy están peleando el torneo”.
La frase generó revuelo en el auditorio y fue interpretada como un dardo directo hacia la dirigencia del club platense. Tapia cerró con una defensa de su gestión y un mensaje político hacia adentro de la casa madre del fútbol argentino: “El fútbol argentino sigue siendo competitivo porque quienes lo integran hacen un esfuerzo enorme. Las discusiones hay que darlas adentro, como corresponde”.