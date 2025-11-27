Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica

En medio de las recientes polémicas que sacudieron al fútbol argentino, Claudio Tapia salió a responder con firmeza: aseguró que todavía tiene “muchos años más” como presidente de la AFA. La declaración, realizada en los Premios Alumni, reavivó críticas y tensiones internas en un clima dirigencial ya cargado.

Tapia tomó la palabra ante dirigentes y referentes del fútbol nacional y buscó mostrarse sólido pese a las críticas que se multiplicaron en los últimos días, tras el controvertido título otorgado a Rosario Central, los fallos arbitrales en la Primera Nacional y discusiones sobre la organización de la Liga Profesional.

“ No es la primera vez que vivimos esto . Pasaron tres presidentes en casi nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más ”, afirmó.

Luego añadió: “Cuando se venza mi mandato, podrán presentarse los que quieran. Las luchas se dan desde adentro , cara a cara”. Para Tapia, las críticas externas no impactan en lo esencial: “Todos sabemos que hay mucho por mejorar, pero también sabemos que los que sostienen al fútbol argentino son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que trabajan para armar equipos competitivos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanluis24ok/status/1993982699107659814&partner=&hide_thread=false Tapia reapareció tras la polémica del “trofeo inventado” para Rosario Central y las sospechas de favoritismos que golpean al fútbol argentino.



Un mensaje directo para Juan Sebastián Verón

Sin nombrarlo, Tapia apuntó al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien se mostró crítico con la AFA y algunas decisiones recientes. El mandamás xeneize deslizó una fuerte frase: “Algunos se olvidan que estaban afuera del Reducido y que clasificaron porque no ganó Huracán ni Belgrano. Hoy están peleando el torneo”.

La frase generó revuelo en el auditorio y fue interpretada como un dardo directo hacia la dirigencia del club platense. Tapia cerró con una defensa de su gestión y un mensaje político hacia adentro de la casa madre del fútbol argentino: “El fútbol argentino sigue siendo competitivo porque quienes lo integran hacen un esfuerzo enorme. Las discusiones hay que darlas adentro, como corresponde”.