19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¡¡¡Ahh buee!!!

Video: Chiqui Tapia negó arbitrajes amañados y pidió a hinchas y jugadores "asumir responsabilidades"

El titular de AFA habló de los fallos polémicos en el fútbol argentino. Dijo que “no hay errores de un solo lado” y apuntó a jugadores, técnicos, hinchas y periodistas.

Explosivas declaraciones de Chiqui Tapia.

Explosivas declaraciones de Chiqui Tapia.

Foto: NA
Por Sitio Andino Deportes

Las polémicas arbitrales volvieron a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino y el clima ya es casi insoportable. En ese contexto, Claudio “Chiqui” Tapia se presentó en el evento "Olé Summit 2025", organizado por el reconocido diario deportivo, donde defendió el nivel del arbitraje local, cuestionó las "teorías conspirativas" y reclamó un reparto más equitativo de responsabilidades.

Tapia planteó que “no siempre la culpa es del árbitro” cuando un equipo pierde y destacó que los jueces “también se equivocan”, pero que el problema no puede reducirse a ellos. “Cuando un equipo supera al otro, también hay mérito. Y cuando hay errores, no son de un solo lado”, expresó.

Lee además
Murales de la Selección argentina fueron intervenidos con mensajes contra Claudio Tapia.
conflicto

Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn
La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto
Embed

La respuesta de Chiqui Tapia por los arbitrajes polémicos

Para el presidente de la AFA, la discusión se distorsiona por el clima de sospecha permanente: “La sugestión siempre existió, desde la época de (Julio) Grondona. También pasa con Barracas, con Riestra o con cualquier equipo”. Incluso recordó que el equipo de Villa Soldati llegó a estar más de 20 partidos invicto como local: “¿Cómo lo van a favorecer tantas veces?”, ironizó.

Tapia admitió que hay errores y que generan malestar, pero insistió en que el debate se enfoca de manera desequilibrada. “Jugadores, técnicos, hinchas y periodistas también fallan. Un futbolista puede errar un penal, un entrenador puede equivocarse en un planteo, pero pocas veces lo reconocen”, sostuvo.

El dirigente también defendió la incorporación de Fernando Rapallini a la estructura arbitral de la AFA con el objetivo de mejorar los procedimientos y reducir fallas.

Fernando Rapallini - 460048
Chiqui Tapia revel&oacute; que Fernando Rapallini se suma a la estructura arbitral de AFA.

Chiqui Tapia reveló que Fernando Rapallini se suma a la estructura arbitral de AFA.

Un fútbol que se juega poco y mal

Además de las polémicas, Tapia habló sobre otro problema estructural: el bajo tiempo neto de juego en el fútbol argentino. “¿Por qué se juegan 43 o 44 minutos cuando en Europa se juegan 75? ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir?”, cuestionó. En ese sentido, pidió un “mea culpa general” para recuperar la calidad del espectáculo.

También recordó que los árbitros deben tomar decisiones en “fracciones de segundo” y que quienes trabajan en el fútbol deberían contribuir a generar un ambiente menos hostil.

Escándalos recientes y la presión del contexto

Las declaraciones de Tapia se dieron tras una seguidilla de episodios que reavivaron el debate. Uno de ellos fue el escándalo en la semifinal de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó con disturbios y gas pimienta por parte de la policía. Otro caso fue el partido entre Barracas Central y Huracán, donde dos penales cobrados por VAR derivaron en reclamos furiosos del Globo tras quedar fuera de los playoffs.

Embed

Para Tapia, estos focos de conflicto se retroalimentan con la desconfianza instalada: “Los fantasmas siempre existieron”, dijo, al recordar incluso situaciones que afectaron a la Selección antes de la creación del VAR.

El proyecto de selecciones y un mensaje final

Sobre el final, Tapia se apartó del arbitraje y habló del proyecto nacional: “Yo quiero que Scaloni siga hasta 2030. Si hubiese pensado solo en los resultados, no lo habría contratado”, aseguró, en un mensaje indirecto a los dirigentes que deciden procesos técnicos de manera apresurada.

Yo quiero que Scaloni siga hasta 2030 Yo quiero que Scaloni siga hasta 2030

Tapia cerró con una idea que repitió varias veces: el fútbol necesita menos sospecha y más responsabilidad colectiva. “Todos tenemos que colaborar para que el espectáculo sea como tiene que ser”, concluyó.

Fuentes: con información de Olé y TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA

Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Épico final en el motociclismo nacional en San Juan: Mariano Villalobos ganó la carrera empujando su moto

LO QUE SE LEE AHORA
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
La organización La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear
General Alvear

La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

Por Carla Canizzaro