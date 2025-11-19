Video: Chiqui Tapia negó arbitrajes amañados y pidió a hinchas y jugadores "asumir responsabilidades"

Las polémicas arbitrales volvieron a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino y el clima ya es casi insoportable. En ese contexto, Claudio “Chiqui” Tapia se presentó en el evento "Olé Summit 2025", organizado por el reconocido diario deportivo, donde defendió el nivel del arbitraje local, cuestionó las "teorías conspirativas" y reclamó un reparto más equitativo de responsabilidades .

Tapia planteó que “no siempre la culpa es del árbitro” cuando un equipo pierde y destacó que los jueces “también se equivocan” , pero que el problema no puede reducirse a ellos. “ Cuando un equipo supera al otro, también hay mérito . Y cuando hay errores, no son de un solo lado ”, expresó.

Para el presidente de la AFA, la discusión se distorsiona por el clima de sospecha permanente: “ La sugestión siempre existió , desde la época de (Julio) Grondona . También pasa con Barracas, con Riestra o con cualquier equipo”. Incluso recordó que el equipo de Villa Soldati llegó a estar más de 20 partidos invicto como local: “¿Cómo lo van a favorecer tantas veces?”, ironizó.

Tapia admitió que hay errores y que generan malestar, pero insistió en que el debate se enfoca de manera desequilibrada. “ Jugadores, técnicos, hinchas y periodistas también fallan . Un futbolista puede errar un penal, un entrenador puede equivocarse en un planteo, pero pocas veces lo reconocen”, sostuvo.

El dirigente también defendió la incorporación de Fernando Rapallini a la estructura arbitral de la AFA con el objetivo de mejorar los procedimientos y reducir fallas.

Un fútbol que se juega poco y mal

Además de las polémicas, Tapia habló sobre otro problema estructural: el bajo tiempo neto de juego en el fútbol argentino. “¿Por qué se juegan 43 o 44 minutos cuando en Europa se juegan 75? ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir?”, cuestionó. En ese sentido, pidió un “mea culpa general” para recuperar la calidad del espectáculo.

También recordó que los árbitros deben tomar decisiones en “fracciones de segundo” y que quienes trabajan en el fútbol deberían contribuir a generar un ambiente menos hostil.

Escándalos recientes y la presión del contexto

Las declaraciones de Tapia se dieron tras una seguidilla de episodios que reavivaron el debate. Uno de ellos fue el escándalo en la semifinal de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó con disturbios y gas pimienta por parte de la policía. Otro caso fue el partido entre Barracas Central y Huracán, donde dos penales cobrados por VAR derivaron en reclamos furiosos del Globo tras quedar fuera de los playoffs.

Para Tapia, estos focos de conflicto se retroalimentan con la desconfianza instalada: “Los fantasmas siempre existieron”, dijo, al recordar incluso situaciones que afectaron a la Selección antes de la creación del VAR.

El proyecto de selecciones y un mensaje final

Sobre el final, Tapia se apartó del arbitraje y habló del proyecto nacional: “Yo quiero que Scaloni siga hasta 2030. Si hubiese pensado solo en los resultados, no lo habría contratado”, aseguró, en un mensaje indirecto a los dirigentes que deciden procesos técnicos de manera apresurada.

Tapia cerró con una idea que repitió varias veces: el fútbol necesita menos sospecha y más responsabilidad colectiva. “Todos tenemos que colaborar para que el espectáculo sea como tiene que ser”, concluyó.

Fuentes: con información de Olé y TyC Sports