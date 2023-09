La AFA eligió la versión del Himno Nacional de Abel Pintos para los partidos de la selección

Abel Pintos compartió su entusiasmo por este proyecto, expresando: "Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes."

Además de su contribución a la educación musical en las escuelas, Abel Pintos ha dado un paso adicional al donar las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones a perpetuidad al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ängel H. Roffo.

La elección de la versión de Abel Pintos del Himno Nacional Argentino para sonar en los estadios de fútbol antes de cada partido nacional representa un momento emocionante tanto para el artista como para los aficionados al deporte y la música en Argentina./Crónica