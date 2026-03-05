La AFA cambia la clasificación internacional: el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó una modificación en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores.

Una sorpresiva decisión del Comité Ejecutivo de la AFA sacudió al fútbol argentino: desde la Copa Libertadores 2027 , el noveno de la tabla anual obtendrá un lugar en la fase previa del torneo continental. La medida busca mejorar el rendimiento de los equipos argentinos en esa instancia.

La modificación implica que el tercero de la tabla anual dejará de disputar la fase previa de la Libertadores y pasará directamente a la Copa Sudamericana .

conflicto Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino

el detalle completo Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro

Con el cambio aprobado por la Asociación del Fútbol Argentino , la clasificación a la Copa Libertadores quedará conformada de la siguiente manera:

Campeón del Torneo Apertura

Campeón del Torneo Clausura

Campeón de la Copa Argentina

Primero de la tabla anual

Segundo de la tabla anual

Noveno de la tabla anual (fase previa)

De esta forma, el noveno ocupará el lugar que hasta ahora correspondía al tercer equipo de la tabla anual.

El motivo del cambio: malos resultados en la fase previa

La decisión de la AFA se tomó luego de analizar el bajo rendimiento de los equipos argentinos en las fases preliminares de la Copa Libertadores.

Uno de los casos recientes fue la eliminación de Argentinos Juniors frente a Barcelona de Ecuador, luego de haber clasificado como tercero de la tabla anual.

El panorama para los clubes argentinos en esa instancia ha sido complejo: desde 2019 solo un equipo logró superar la fase previa.

Ese caso fue Estudiantes de La Plata en 2022, que luego alcanzó los cuartos de final, donde quedó eliminado ante Athletico Paranaense.

Cómo se clasificarán los equipos a la Copa Sudamericana

La modificación también impacta en la Copa Sudamericana, ya que ahora ese torneo será disputado por:

tercero de la tabla anual

cuarto

quinto

sexto

séptimo

octavo

Es decir, del tercer al octavo lugar de la tabla anual.

Preguntas y respuestas clave sobre el cambio de la AFA

¿Qué cambió en la clasificación a la Copa Libertadores?

La AFA decidió que el noveno de la tabla anual jugará la fase previa de la Copa Libertadores a partir de la edición 2027.

¿Qué pasará con el tercero de la tabla anual?

El tercero de la tabla anual ya no jugará la fase previa de la Libertadores y clasificará directamente a la Copa Sudamericana.

¿Por qué la AFA tomó esta decisión?

El cambio se relaciona con los malos resultados de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores en los últimos años.

¿Desde cuándo se aplicará la nueva regla?

La modificación comenzará a regir desde la Copa Libertadores 2027.