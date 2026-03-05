5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
modificaciones

La AFA cambia la clasificación internacional: el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores

La apuntada AFA decidió modificar el sistema de clasificación a la Copa Libertadores. Mirá qué decisión tomaron los dirigentes.

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó una modificación en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores.

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó una modificación en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores.

Por Sitio Andino Deportes

Una sorpresiva decisión del Comité Ejecutivo de la AFA sacudió al fútbol argentino: desde la Copa Libertadores 2027, el noveno de la tabla anual obtendrá un lugar en la fase previa del torneo continental. La medida busca mejorar el rendimiento de los equipos argentinos en esa instancia.

La modificación implica que el tercero de la tabla anual dejará de disputar la fase previa de la Libertadores y pasará directamente a la Copa Sudamericana.

Lee además
El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante el otgro lunes.
el detalle completo

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro
La medida de la AFA obligó a reprogramar la fecha 9 del Torneo Apertura y genera impacto en el calendario.
conflicto

Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino

Clasificarán al máximo torneo continental:

  • Campeón del Torneo Apertura

  • Campeón del Torneo Clausura

  • Campeón de la Copa Argentina

  • Primero de la tabla anual

  • Segundo de la tabla anual

  • Noveno de la tabla anual (fase previa)

De esta forma, el noveno ocupará el lugar que hasta ahora correspondía al tercer equipo de la tabla anual.

El motivo del cambio: malos resultados en la fase previa

La decisión de la AFA se tomó luego de analizar el bajo rendimiento de los equipos argentinos en las fases preliminares de la Copa Libertadores.

Uno de los casos recientes fue la eliminación de Argentinos Juniors frente a Barcelona de Ecuador, luego de haber clasificado como tercero de la tabla anual.

El panorama para los clubes argentinos en esa instancia ha sido complejo: desde 2019 solo un equipo logró superar la fase previa.

Ese caso fue Estudiantes de La Plata en 2022, que luego alcanzó los cuartos de final, donde quedó eliminado ante Athletico Paranaense.

Cómo se clasificarán los equipos a la Copa Sudamericana

La modificación también impacta en la Copa Sudamericana, ya que ahora ese torneo será disputado por:

  • tercero de la tabla anual

  • cuarto

  • quinto

  • sexto

  • séptimo

  • octavo

Es decir, del tercer al octavo lugar de la tabla anual.

Preguntas y respuestas clave sobre el cambio de la AFA

¿Qué cambió en la clasificación a la Copa Libertadores?

La AFA decidió que el noveno de la tabla anual jugará la fase previa de la Copa Libertadores a partir de la edición 2027.

¿Qué pasará con el tercero de la tabla anual?

El tercero de la tabla anual ya no jugará la fase previa de la Libertadores y clasificará directamente a la Copa Sudamericana.

¿Por qué la AFA tomó esta decisión?

El cambio se relaciona con los malos resultados de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores en los últimos años.

¿Desde cuándo se aplicará la nueva regla?

La modificación comenzará a regir desde la Copa Libertadores 2027.

Temas
Seguí leyendo

Escala el conflicto: la AFA no trata el tema y ratificó el paro del fútbol argentino

La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

La AFA suspende una fecha de la Liga Profesional de Fútbol ante la denuncia de ARCA

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Ajedrez: el prodigio argentino rozó un récord histórico en el Aeroflot Open

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto comenzará su primera temporada completa en Fórmula 1 como piloto titular de Alpine.
automovilismo

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Mendoza se diferencia en la licencia de conducir y mantiene el límite legal en los 18 años.
Seguridad vial y jóvenes

Mendoza, a contramano del país: no permite manejar a los 17 años

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras