La AFA cambia la clasificación internacional: el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores

Por Sitio Andino Deportes 5 de marzo de 2026 - 07:36
Una
sorpresiva decisión del Comité Ejecutivo de la sacudió al fútbol argentino: desde la AFA Copa Libertadores 2027, el noveno de la tabla anual obtendrá un lugar en la fase previa del torneo continental. La medida busca mejorar el rendimiento de los equipos argentinos en esa instancia.
La modificación implica que el
tercero de la tabla anual dejará de disputar la fase previa de la Libertadores y pasará directamente a la Copa Sudamericana.
Cómo será el nuevo sistema de clasificación a la Copa Libertadores
, la clasificación a la Copa Libertadores quedará conformada de la siguiente manera: Con el cambio aprobado por la Asociación del Fútbol Argentino
Clasificarán al máximo torneo continental:
Campeón del
Torneo Apertura
Campeón del
Torneo Clausura
Campeón de la
Copa Argentina
Primero de la tabla anual
Segundo de la tabla anual Noveno de la tabla anual (fase previa)
De esta forma, el noveno ocupará el lugar que hasta ahora correspondía al
tercer equipo de la tabla anual. El motivo del cambio: malos resultados en la fase previa
La decisión de la AFA se tomó luego de analizar el
bajo rendimiento de los equipos argentinos en las fases preliminares de la Copa Libertadores.
Uno de los casos recientes fue la eliminación de
Argentinos Juniors frente a Barcelona de Ecuador, luego de haber clasificado como tercero de la tabla anual.
El panorama para los clubes argentinos en esa instancia ha sido complejo:
desde 2019 solo un equipo logró superar la fase previa.
Ese caso fue
Estudiantes de La Plata en 2022, que luego alcanzó los cuartos de final, donde quedó eliminado ante Athletico Paranaense. Cómo se clasificarán los equipos a la Copa Sudamericana
La modificación también impacta en la
Copa Sudamericana, ya que ahora ese torneo será disputado por:
Es decir,
del tercer al octavo lugar de la tabla anual. Preguntas y respuestas clave sobre el cambio de la AFA ¿Qué cambió en la clasificación a la Copa Libertadores?
La AFA decidió que
el noveno de la tabla anual jugará la fase previa de la Copa Libertadores a partir de la edición 2027. ¿Qué pasará con el tercero de la tabla anual?
El
tercero de la tabla anual ya no jugará la fase previa de la Libertadores y clasificará directamente a la Copa Sudamericana. ¿Por qué la AFA tomó esta decisión?
El cambio se relaciona con
los malos resultados de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores en los últimos años. ¿Desde cuándo se aplicará la nueva regla?
La modificación comenzará a regir
desde la Copa Libertadores 2027.