Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en el Panamericano de Ciclismo y brilló en Colombia

Julieta Benedetti volvió a destacarse a nivel internacional y se subió al podio panamericano.

La mendocina Julieta Benedetti consiguió una medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta , disputado en Montería, Colombia , y volvió a dejar en alto el nombre de Mendoza y la Selección argentina con una actuación brillante.

La ciclista lujanina fue protagonista en la prueba de Ruta Damas Elite, sobre una distancia de 120,6 kilómetros , que se definió en un sprint masivo de altísima exigencia.

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En ese contexto, Benedetti mostró toda su jerarquía y peleó hasta el final para quedarse con el segundo puesto , detrás de la chilena Catalina Soto , en una definición al límite.

Catalina Soto (Chile) – Oro

– Oro Julieta Benedetti (Argentina) – Plata

– Plata Diana Peñuela (Colombia) – Bronce

Las tres ciclistas registraron el mismo tiempo (2h 59m 20s), reflejando la paridad y la intensidad de la competencia.

Las emociones de Benedetti tras su logro en Colombia

Tras la carrera, Benedetti expresó toda su emoción por el resultado: “No hay emoción que explique lo que es un sprint. Es una situación en la que vas muy rápido, al límite, con una adrenalina hermosa”. La mendocina también destacó el acompañamiento recibido en su camino: “Es muy lindo sentir el cariño de la gente. Es un momento hermoso de mi carrera y hay que disfrutarlo”.

Este resultado ratifica el gran presente de Benedetti, quien viene de ganar el Premio Olimpia de Plata 2025 en ciclismo y el Premio Huarpe, consolidándose como una de las grandes referentes del deporte mendocino.

Además, también se destacó el mendocino Facundo Ambrossi, que logró un 5° puesto en la categoría Sub 23, quedando muy cerca del podio en otra gran actuación argentina. La medalla de Benedetti no es casualidad: es el reflejo de un proceso, de constancia y de un nivel que sigue creciendo a nivel internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2035721583378006157&partner=&hide_thread=false Julieta Benedetti subcampeona en la prueba de ruta del Panamericano en Montería



La mendocina reafirmó su gran presente internacional pic.twitter.com/33zmUnjMym — Identidad Deportiva (@idendeportiva) March 22, 2026

Preguntas y respuestas clave sobre Julieta Benedetti

Qué logró Julieta Benedetti en el Panamericano

Ganó la medalla de plata en la prueba de ruta Damas Elite.

Dónde se disputó el Panamericano de ciclismo

En Montería, Colombia.

Cómo se definió la carrera

Se definió en un sprint masivo, donde Benedetti terminó segunda.

Quién ganó la prueba

La chilena Catalina Soto.

Por qué es importante este logro

Porque confirma a Benedetti como una referente del ciclismo argentino a nivel internacional.