Julián Álvarez y la increíble situación que vivió en la final del Mundial

"Guardé lo de la final, la tengo en casa. La remera que use en el segundo tiempo, me acuerdo que me cambio cuando salgo, la dejo en el banco de suplentes. Después me agarro en los penales, fui a festejar y la dejé ahí", comenzó.

image.png

En diálogo con Urbana Play, agregó: "Dije, 'no la perdí'. Le pregunté a los utileros pero no me dijeron nada. En esta fecha FIFA que volvimos me la trea así y me dice, 'no te la lavé, ni nada'".