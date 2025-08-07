Jugó la final de Madrid pero ahora el fútbol lo tiene para la chacota ¿Quién es?

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar oficialmente en el fútbol de Newell’s . No podrá estar este viernes ante Central Córdoba y todo indica que también se perderá el clásico frente a Rosario Central .

Benedetto sigue atrapado en dos rachas negativas desde su llegada al club: no jugó ni un minuto oficial y suma más de seis meses sin convertir un gol .

a la carga La Lepra se mide con Estudiantes: hora, dónde verlo y cómo llega

Fue presentado como refuerzo de jerarquía en junio , pero el atacante volvió a resentirse físicamente y su estreno en el equipo de Diego Martínez deberá esperar .

Según medios rosarinos, Benedetto se habría resentido de un tirón sufrido en México , durante el cuadrangular de Veracruz. Allí, solo jugó 30 minutos ante Mazatlán antes de salir por una molestia en el aductor.

Desde ese momento, no logró recuperarse del todo: se perdió los primeros tres partidos del Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) y, aunque intensificó su preparación, una nueva dolencia muscular volvió a dejarlo afuera.

No hay parte médico oficial, pero todo apunta a un posible desgarro, lo que lo marginaría varias semanas más de las canchas.

Su último gol fue en febrero... con Boca

La situación preocupa al cuerpo técnico, no solo por la frecuencia de sus lesiones, sino por el contexto: no podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, en el Gigante de Arroyito.

En Olimpia, su anterior club, ya había atravesado una etapa similar entre febrero y mayo: sin goles, con varios partidos ausente por molestias físicas.

El último gol oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando Boca le ganó 2 a 0 a Tigre. Desde entonces, ni en Olimpia ni en Newell’s pudo volver a gritar.