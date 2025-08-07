relación complicada con su club

Jugó la final de Madrid pero ahora el fútbol lo tiene para la chacota ¿Quién es?

Todavía no debutó nuevamente en el fútbol argentino, volvió a lesionarse y su último gol fue hace más de 6 meses ¿Mirá qué pasó con este crack?

Benedetto no puede regresar al fútbol.

Benedetto no puede regresar al fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar oficialmente en el fútbol de Newell’s. No podrá estar este viernes ante Central Córdoba y todo indica que también se perderá el clásico frente a Rosario Central.

Lee además
La Lepra quiere imponer su fútbol en La Plata.
a la carga

La Lepra se mide con Estudiantes: hora, dónde verlo y cómo llega
El Tomba busca imponer su fútbol.
dale tomba

El Tomba choca contra Gimnasia: hora, dónde verlo y que racha quiere cortar

Fue presentado como refuerzo de jerarquía en junio, pero el atacante volvió a resentirse físicamente y su estreno en el equipo de Diego Martínez deberá esperar.

image

¿La misma historia que en Olimpia para Darío Benedetto?

Según medios rosarinos, Benedetto se habría resentido de un tirón sufrido en México, durante el cuadrangular de Veracruz. Allí, solo jugó 30 minutos ante Mazatlán antes de salir por una molestia en el aductor.

Desde ese momento, no logró recuperarse del todo: se perdió los primeros tres partidos del Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) y, aunque intensificó su preparación, una nueva dolencia muscular volvió a dejarlo afuera.

No hay parte médico oficial, pero todo apunta a un posible desgarro, lo que lo marginaría varias semanas más de las canchas.

Su último gol fue en febrero... con Boca

La situación preocupa al cuerpo técnico, no solo por la frecuencia de sus lesiones, sino por el contexto: no podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, en el Gigante de Arroyito.

En Olimpia, su anterior club, ya había atravesado una etapa similar entre febrero y mayo: sin goles, con varios partidos ausente por molestias físicas.

El último gol oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando Boca le ganó 2 a 0 a Tigre. Desde entonces, ni en Olimpia ni en Newell’s pudo volver a gritar.

Temas
Seguí leyendo

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

Juan Román Riquelme tuvo un ataque de furia en Boca ¿A quién echó?

Juega el Inter Miami por la Leagues Cup ante Pumas: hora y dónde verlo

Rebelión en Boca: mirá la frase del Che con la que Saracchi hizo enojar a todos

La AFA eligió los árbitros de los clásicos de este fin de semana ¿Conflicto en puerta?

Rodrigo Rey fulminó a Milei tras vetar la Ley de Discapacidad ¿Qué dijo el arquero del Rojo?

La selección argentina se enfrentará con San Rafael ¿De qué se trata la movida?

¿Qué día juega la Lepra contra Boca y cuándo visita el Tomba a River?

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Tinelli intimó al club San Lorenzo por una deuda de USD 1.100.000 que data de 2019.
pelea

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política