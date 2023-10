¿Juega Lionel Messi? Scaloni habló del duelo ante Paraguay

Scaloni.png

"Los que están acá no sé si tuvieron pretemporadas. Leo fue a competir directo. El resto hizo partidos en Estados Unidos, no se van 15 días a la montaña y correr. Hoy el calendario implica correr y correr. A veces no pasa nada y otras te pasa factura. Hoy están sintiendo el calendario. Hay jugadores que están llegando justos, pero no creo que sea solo Argentina", analizó Scaloni sobre Messi y las bajas que tuvo por distintas lesiones.

En relación a las ausencias en la lista, añadió: "Sabemos que son bajas importantes, pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse".

Además, el entrenador se refirió la inactividad que tendrá el astro argentino con el Inter Miami y descartó que esto sea un problema en el corto plazo: "En lo que concierne a la Selección, va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema".

"Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes", remarcó.

Lionel Scaloni.jfif

Mirá la conferencia de prensa de Lionel Scaloni