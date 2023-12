Juan Román Riquelme asumió como el nuevo presidente de Boca

Juan Román Riquelme asumió como el nuevo presidente del Club Atlético Boca Juniors , con Jorge Ameal como su vicepresidente, después de que este último le cediera la posta de la gestión que tuvo al ex futbolista del club como el vice segundo y encargado del fútbol profesional.

Sin embargo, Riquelme no estuvo en el traspaso de mandato y se filtró un video en donde está celebrando con los hinchas ."Fue sólo la firma de un acta, cuando Ameal asumió fue igual. Y ahora más, porque es la continuidad de la misma dirigencia, aunque con cambios", reveló a Noticias Argentinas una fuente que presenció la reunión.

Riquelme.jpg

El club de Parque Patricios no quedó contento con la abrupta salida del entrenador para tener su oportunidad en Boca y exigió un resarcimiento económico. Ese dinero aún no llegó para destrabar la salida, por lo que Huracán intimó a Martínez y no podrá ser presentado en esta semana.