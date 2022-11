Javier Pinola jugó en Mendoza su último partido

Javiel Pinola y su despedida de River Plate. Foto: Yemel Fil

A la despedida emotiva que se le hizo a Marcelo Gallardo en Mendoza, ya que luego del River Plate - Betis de esta tarde le dijo adiós al club de sus amores, se le sumó otra igual de importante: Javier Pinola, capitán y referente de esta era, anunció que se retiró del fútbol.

image.png Un día después de haber suspendido la conferencia de prensa en la que se creía que haría el anuncio y apenas un rato antes de saltar a la cancha, Pinola transmitió su decisión: "Se lo he comunicado a mi familia, también a mis compañeros y al técnico, obviamente. Hoy va a ser el último partido de mi carrera".

image.png Las lágrimas pausaron su discurso, pero pudo seguir adelante. "Simplemente les quiero agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer, mejor persona… Son lágrimas de alegría y orgullo por la carrera que siento que he hecho, que fue muy linda", agregó el zaguero.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1591868879013580800 Después de defender nuestros colores por más de cinco años en los que obtuvo ocho títulos, Javier Pinola anunció el final de su gran carrera como futbolista profesional.



¡Gracias por todo y lo mejor en tu nueva etapa, @javierpinola25! pic.twitter.com/x4qCOIOCyo — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2022 Una de las razones que llevaron al líder de 41 años a colgar los botines fue el paso del tiempo. "No sé si tendré la fuerza para hacer tantos esfuerzos, más aún a mi edad", explicó, y continuó: "He sido muy feliz a lo largo de todos estos años... Voy a disfrutar esto último con alegría, no con tristeza".

https://twitter.com/RiverPlate/status/1591922314056065024 Capitán. Referente. Familia.



¡Gracias, @javierpinola25! pic.twitter.com/HcIMSerjQL — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2022 Sobre Gallardo, quien confió en él tras su paso por Rosario Central y con quien formó un lazo que va más allá de la pelota, Pinola dijo: "He absorbido mucho de él. Soy más bien retraído por un respeto que he tenido desde chiquito, a veces eso me lo reprocho, el no haberme acercado mucho más. Pero aprendí día a día, cuando nos corregía, nos hablaba... Estoy eternamente agradecido a él por la posibilidad de cumplir mi sueño, por el respeto que hemos tenido siempre el uno con el otro. Eso no lo podés encontrar en una victoria o un trofeo, es lo más valioso de todo esto.".