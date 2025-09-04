MUY MAL

Independiente eliminado de la Sudamericana ¿Qué dice el letal fallo de la Conmebol?

El Club Atlético Independiente fue sancionado duramente por los desmanes ocurridos en el cotejo ante la U de Chile. Mirá lo sucedido.

image
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2024 luego de la resolución de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile en Avellaneda. El encuentro, que estaba igualado 1-1 al inicio del segundo tiempo, fue suspendido y nunca se reanudó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1963738744005304651&partner=&hide_thread=false

Qué pasó con el Club Atlético Independiente

Conmebol determinó que el equipo trasandino clasifique a los cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima en el estadio de Coquimbo y a puertas cerradas. En la ida, la U había vencido 1-0, por lo que mantenía ventaja en el global.

Incidentes entre hinchas de "la U" y el "rojo"

La sanción no se limita a la eliminación de Independiente: el club argentino deberá jugar siete partidos de local sin público en torneos internacionales, no podrá llevar hinchas en siete encuentros de visitante y además deberá pagar una multa de 250 mil dólares. La U de Chile recibió la misma restricción de público y una multa de 150 mil dólares.

El fallo contra el Club Atlético Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diarioponce/status/1963745806210494658&partner=&hide_thread=false

