Independiente ante Barracas Central con la obligación de volver al triunfo

Agenda de #PrimeraDivision #LigaProfesional2022



Fecha 25



PARTIDOS DE HOY



14.00 hs #Aldosivi vs #Banfield



16.30 hs #Sarmiento vs #Boca



19.00 hs #Independiente vs #BarracasCentral #Gimnasia vs #SanLorenzo



21.30 hs #River vs #Platense