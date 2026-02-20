Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

El Club Atlético Lanús celebró en La Fortaleza gracias al cabezazo de Rodrigo Castillo y quedó bien parado de cara al desquite en Brasil.

El Club Atlético Lanús dio un golpe histórico en La Fortaleza al vencer 1-0 a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Con personalidad, juego aéreo y eficacia en el momento justo, el Granate se quedó con una victoria fundamental gracias al gol de Rodrigo Castillo, y ahora viajará a Río de Janeiro con una mínima diferencia pero con la ilusión intacta.

Lanús impuso condiciones y encontró el gol en el segundo tiempo Desde el arranque, el equipo argentino mostró mejores intenciones. A los seis minutos, Agustín Medina capturó un rebote en el área y remató de primera, mientras que poco después Eduardo Salvio quedó mano a mano, pero Agustín Rossi respondió con seguridad. Flamengo recién logró inquietar pasada la media hora, con un remate de Everton que controló Nahuel Losada.

En el complemento llegaron las situaciones más claras. Pedro avisó para la visita con un cabezazo que se fue ancho y Lanús respondió con un tiro libre de Matías Sepúlveda que Rossi desvió al córner. A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro de Sasha Marcich desde la izquierda encontró la cabeza de Castillo, que apareció libre y clavó el 1-0.

Tres minutos después, Sepúlveda volvió a quedar cerca del segundo con un centro que terminó pegando en el travesaño.

El rugido del Oso Blanco



Esto continúa en Río de Janeiro, Lanús pic.twitter.com/GJbWD3CCGq — Club Lanús (@clublanus) February 20, 2026 Qué necesita Lanús en la revancha de la Recopa Sudamericana Con este resultado, Lanús viajará al Maracaná con una ventaja clave. El partido de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero a las 21.30 (hora argentina), donde el Granate intentará sostener la diferencia ante uno de los gigantes del continente. En un duelo parejo y de alto voltaje, Lanús mostró orden táctico, carácter y efectividad en el área rival. Ahora, con el 1-0 en el bolsillo, buscará cerrar una serie histórica en Río de Janeiro y sumar un nuevo capítulo internacional a su historia.