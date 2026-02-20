20 de febrero de 2026
Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

El Club Atlético Lanús chocó contra el Fla por en la ida de la exigente Recopa Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

El Club Atlético Lanús celebró en La Fortaleza gracias al cabezazo de Rodrigo Castillo y quedó bien parado de cara al desquite en Brasil.

El Club Atlético Lanús celebró en La Fortaleza gracias al cabezazo de Rodrigo Castillo y quedó bien parado de cara al desquite en Brasil.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Lanús dio un golpe histórico en La Fortaleza al vencer 1-0 a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Con personalidad, juego aéreo y eficacia en el momento justo, el Granate se quedó con una victoria fundamental gracias al gol de Rodrigo Castillo, y ahora viajará a Río de Janeiro con una mínima diferencia pero con la ilusión intacta.

Lanús impuso condiciones y encontró el gol en el segundo tiempo

Desde el arranque, el equipo argentino mostró mejores intenciones. A los seis minutos, Agustín Medina capturó un rebote en el área y remató de primera, mientras que poco después Eduardo Salvio quedó mano a mano, pero Agustín Rossi respondió con seguridad. Flamengo recién logró inquietar pasada la media hora, con un remate de Everton que controló Nahuel Losada.

El estadio Néstor Díaz Pérez será el escenario del primer capítulo de una final continental para el Club Atlético Lanús.
Lanús recibe a Flamengo por la ida de la Recopa: hora y dónde verlo
El Lobo mendocino vuelve al Víctor Legrotaglie con la misión de sumar de a tres ante Gimnasia La Plata.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

En el complemento llegaron las situaciones más claras. Pedro avisó para la visita con un cabezazo que se fue ancho y Lanús respondió con un tiro libre de Matías Sepúlveda que Rossi desvió al córner. A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro de Sasha Marcich desde la izquierda encontró la cabeza de Castillo, que apareció libre y clavó el 1-0.

Tres minutos después, Sepúlveda volvió a quedar cerca del segundo con un centro que terminó pegando en el travesaño.

Qué necesita Lanús en la revancha de la Recopa Sudamericana

Con este resultado, Lanús viajará al Maracaná con una ventaja clave. El partido de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero a las 21.30 (hora argentina), donde el Granate intentará sostener la diferencia ante uno de los gigantes del continente.

En un duelo parejo y de alto voltaje, Lanús mostró orden táctico, carácter y efectividad en el área rival. Ahora, con el 1-0 en el bolsillo, buscará cerrar una serie histórica en Río de Janeiro y sumar un nuevo capítulo internacional a su historia.

La síntesis de Lanús

El Lobo mendocino vuelve al Víctor Legrotaglie con la misión de sumar de a tres ante Gimnasia La Plata.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Importante despligue policial en Tunuyán. 
Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario
Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos