Habló Javier Mascherano y lo que dijo cayó como una bomba en el Inter Miami

Javier Mascherano no pega una.

“ En el Mundial de Clubes, los rivales van a ser de otro nivel. Es un nivel que claramente nosotros no tenemos… hay que ser sinceros, no hay ningún problema en decirlo ”, cerró su análisis Javier Mascherano .

Por otra parte, el D.T argentino destacó a un particular rival que deberán enfrentar “ Las Garzas ” en el certamen internacional: Al-Ahly de Egipto .

“Todo el mundo piensa que es un rival menor, y ya les digo que no es un rival menor ni mucho menos”, expresó Javier Mascherano en la conferencia de prensa pos partido.

Javier Mascherano, apuntado por sus dichos

La opinión del máximo responsable del cuerpo técnico del Inter Miami despertó una ola de críticas en las redes sociales. Sobre todo, por ser palabras que provienen de un director técnico que tiene a Lionel Messi y Luis Suárez en su equipo.

No obstante, el análisis de Mascherano marcó la mirada crítica que tiene respecto de la competición de clubes más importante de esta década. Si bien cuenta con individualidades de élite, la cuestión estratégica no convence al D.T., y por eso resalta que su manojo de figuras no garantiza un desempeño colectivo sobresaliente en esta competencia internacional.