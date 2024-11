Habló el Kun Agüero y en Independiente se pudrió todo

El ex delantero no pudo volver al fútbol profesional.

El exdelantero de la Selección de fútbol de argentina Sergio Kun Agüero , comentó en una reciente entrevista su relación con el Club Atlético Independiente , en el cual debuto y es fanático, desde que dejó la institución y reveló detalles de una conversación fallida con Holan : “ Le escribí y me colgó el teléfono”.

“ Holan no me dio bola ”, expresó Agüero, recordando esta experiencia como un reflejo de la falta de comunicación que tuvo con el club.

El “Kun” destacó en la entrevista con ESPN, que, desde su partida de Independiente, el único en contactarlo fue Carlos Tevez, quien le envió un mensaje cuando asumió como entrenador del equipo: “Cuando asumió, me preguntó cuando iba a ir a ver al equipo. Me lo pidió y fui. Otros ni me lo pidieron ”, agradeciendo el gesto del “Apache”.