Gustavo Alfaro palpitó el duelo de Ecuador ante Países Bajos

Profe Gustavo Alfaro:



"No me creo ni lo bueno, ni lo malo, porque si creo lo uno o lo otro me aturdo, lo que necesitamos es estar convencidos que estamos haciendo un buen trabajo''



''Les dije en la intimidad a los muchachos cara a cara, que tenemos que mejorar#Qatar2022 pic.twitter.com/4BE4xq3Tlu