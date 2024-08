Guadalupe Palero, presencia mendocina en la selección argentina de rugby

Las grandes chances son pocas en la vida y esta que se le vino a Palero es una de esas que no se pueden desaprovechar de ninguna manera. En el predio de Casa Puma, la mendocina formó parte de un selectivo nacional junto a las mejores exponentes del deporte a nivel país y la meta está vinculada directamente en poder quedar entre las elegidas.

Siguiendo con el tema, Palero añadió: “La etapa del seleccionado argentino empieza a partir de la segunda mitad de año, por mientras entrenamos en el "Centro de rugby". Allí los Nuestros entrenadores ven a las jugadoras y seleccionan 12 para formar el equipo de Cuyo y jugar "La Quali" (Regional de selecciones), la cual entrega la plaza para el "Seven de la República" (Nacional de selecciones) que se juega en Paraná. He participado en tres oportunidades”, comentó.

Por otro lado, la jugadora mendocina hizo referencia su performance y lo que se viene: “En cuanto a mi rendimiento creo que no pude dar lo mejor. Volví convencida de que quiero ganarme un puesto, dije que iba a entrenarme lo mejor posible para corregir mis falencias y estar al nivel".

“Mis metas a corto plazo son entrenarme para mejorar el tackle, la fuerza, y la velocidad. A medio son volver a estar en una concentración nacional, trabajar los nervios y las presiones para poder dar mi 100%, y a largo quedar en la lista de 12 jugadoras estando lo suficientemente preparada para eso”, señaló.

Por último, la protagonista de 22 años se ilusionó: “Jugar para mí país sería lo más lindo que me podría pasar. Me gustaría experimentar jugar afuera para conocer, vivir cosas nuevas y aprender Rugby XV. Aunque lo veo muy lejano y no desaprovecharía la oportunidad de esto que estoy viviendo”, concluyó.

