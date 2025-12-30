Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen fecha de debut en la Primera Nacional 2026

Por Sitio Andino Deportes







La Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma y los equipos mendocinos ya miran el calendario. En el primer borrador del fixture, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú aparecen con fecha y rival para el debut, en un campeonato que ambos afrontarán con el ascenso como gran objetivo.

El debut del Tomba tras el descenso Godoy Cruz comenzará su camino en la Primera Nacional el domingo 8, cuando reciba a Club Bolívar desde las 20.00, según el cronograma preliminar. Será el primer paso del Tomba en la categoría, con la presión lógica de un equipo que viene de descender y está obligado a ser protagonista desde el arranque.

El partido marcará el inicio de una temporada larga y exigente, donde el margen de error es mínimo y cada punto vale oro.

El Club Deportivo Maipú y un estreno con viaje Por su parte, Deportivo Maipú tendrá un debut exigente fuera de casa. El Cruzado visitará a Agropecuario Argentino el martes 10, desde las 18.00, en Carlos Casares. Para el equipo Botellero será una prueba temprana ante un rival siempre incómodo en condición de local.

Con una base ya consolidada en la divisional, Maipú buscará arrancar sumando para no perder terreno en una categoría que no da respiro. Un calendario sujeto a cambios Vale aclarar que el fixture difundido corresponde a un primer borrador, por lo que días y horarios están sujetos a modificaciones por cuestiones organizativas, televisivas o de seguridad. Sin embargo, el dato ya está sobre la mesa: Godoy Cruz y Deportivo Maipú saben cuándo y cómo comenzará su camino en la Primera Nacional 2026.