30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
arranca el sueño

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen fecha de debut en la Primera Nacional 2026

El primer borrador del fixture de la Primera Nacional 2026 ya marca cuándo debutarán el Tomba y el Deportivo Maipú. Repasá el detalle.

godoy cruz vs dep maipu
Por Sitio Andino Deportes

La Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma y los equipos mendocinos ya miran el calendario. En el primer borrador del fixture, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú aparecen con fecha y rival para el debut, en un campeonato que ambos afrontarán con el ascenso como gran objetivo.

El debut del Tomba tras el descenso

Godoy Cruz comenzará su camino en la Primera Nacional el domingo 8, cuando reciba a Club Bolívar desde las 20.00, según el cronograma preliminar. Será el primer paso del Tomba en la categoría, con la presión lógica de un equipo que viene de descender y está obligado a ser protagonista desde el arranque.

Lee además
El Tomba quiere volver a la A.
a la carga

Cuándo debutan el Tomba y Maipú en la Primera Nacional 2026
El Tomba quiere volver a la A.
Godoy Cruz y el Deportivo Maipú empiezan su sueño de ascenso

Primera Nacional 2026: el Tomba y el Cruzado ya conocen sus rivales

El partido marcará el inicio de una temporada larga y exigente, donde el margen de error es mínimo y cada punto vale oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rusoramenzoniok/status/2006027874281652419&partner=&hide_thread=false

El Club Deportivo Maipú y un estreno con viaje

Por su parte, Deportivo Maipú tendrá un debut exigente fuera de casa. El Cruzado visitará a Agropecuario Argentino el martes 10, desde las 18.00, en Carlos Casares. Para el equipo Botellero será una prueba temprana ante un rival siempre incómodo en condición de local.

Con una base ya consolidada en la divisional, Maipú buscará arrancar sumando para no perder terreno en una categoría que no da respiro.

Un calendario sujeto a cambios

Vale aclarar que el fixture difundido corresponde a un primer borrador, por lo que días y horarios están sujetos a modificaciones por cuestiones organizativas, televisivas o de seguridad. Sin embargo, el dato ya está sobre la mesa: Godoy Cruz y Deportivo Maipú saben cuándo y cómo comenzará su camino en la Primera Nacional 2026.

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 bate récords históricos: más de 150 millones de pedidos por entradas

¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

Guerra en el Kick Boxing: ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal

Luis Scola fue agredido tras un partidode básquet en medio de un fuerte conflicto en Italia

Gran Alvear vibró con el Torneo de Beach Vóley en el Polideportivo

Todos los detalles del recorrido del Rally Dakar 2026: así será uno de los más duros de la historia

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1

Habrá un piloto argentino en la próxima temporada de la Fórmula 3: quién es Mattia Colnaghi

LO QUE SE LEE AHORA
Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, continúa siendo una figura central para el automovilismo mundial.  
terrible

¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

Las Más Leídas

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén