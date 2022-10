Godoy Cruz no pudo cumplir su cometido y cayó ante Talleres

Fue una dura derrota de Godoy Cruz en Córdoba por la fecha 24 de la Liga Profesional y ese punto que necesita para salvarse definitivamente del descenso aún no lo puede sumar - aunque solamente una catástrofe lo dejaría en esa zona - y se carga con otra frustración en la recta final del campeonato. La caída ante Talleres 3 a 1 fue consecuente con su producción futbolística, que más allá de algunos intentos por qué no sucediera fue no más eso, caída.