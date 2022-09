Godoy Cruz no pudo con Barracas Central y se alejó de la vanguardia del torneo

Si bien es cierto que el duelo ante el Guapo se sabía de antemano iba a ser complicado, el Godoy Cruz de la dupla Orzi - Gómez no aprovechó sus momentos y lo terminó pagando muy caro. Incluso este score lo vuelve a hacer pensar en el promedio para el descenso más allá de una ventaja que tiene con los del fondo.

El elenco local facturó todo lo que se le presentó, incluso no le cobraron un gol a instancias del VAR. El Tomba estuvo lejos de su mejor versión y los cambios no obtuvieron los efectos deseados, ya que no incidieron en el resultado final.