"Godoy Cruz es mi vida": la emotiva carta de despedida de Daniel Oldrá del Tomba

El Gato se va del Expreso: "Hoy es apenas un hasta luego"

En el sentido mensaje, el exDT y coordinador de inferiores -entre otros cargos- advirtió que en sus planes no estaba irse del club. "Me invade una mezcla de dolor y agradecimiento. Dolor por saber que mi día no arrancará yendo al predio que vi nacer y que por ende no me cruzaré con las personas con las que compartía horas y horas, ni caminaré por los lugares donde me sentía cobijado", escribió.