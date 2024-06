Gimnasia se sacó de encima a Chaco For Ever y se afianzó en la zona del Reducido

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima chocó contra el Club Atlético Chaco For Ever por una nueva fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol . Luis Silba anotó el único gol de la contienda con el que el Mensana capturó un triunfo vital. Gonzalo Cañete vio la roja en los chaqueños. El duelo se llevó a cabo en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Gimnasia vs. Chaco For Ever 1.jpg

Sin embargo, para el Lobo mendocino las cosas no fueron sencillas porque enfrente estaba el conjunto litoraleño quien fue superado por Gimnasia y Tiro de Salta 1 a 0 en la jornada anterior. Además, For Ever pelea en la zona de abajo y necesitaba un triunfo como sea en Mendoza.