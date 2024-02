Gimnasia no pudo con San Telmo y sigue sin ganar: mirá el resumen del partido

A pesar de contar con la vuelta de Leandro Ciccolini, Gimnasia no logró mostrar un buen funcionamiento en el juego y tuvo dificultades para generar oportunidades de gol (encima venía de igualar con Chaco For Ever). A pesar de algunos destellos individuales, como el remate de Ciccolini que fue contenido por el arquero visitante Brian Velarde, el equipo no logró encontrar la claridad necesaria en ataque.