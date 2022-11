Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol

"Culés, tengo que deciros algo", escribió, en catalán, Piqué. Acompañado de ese texto publicó un video de más de dos minutos donde hizo un repaso por su carrera y mostró imágenes de su niñez. "Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora soy yo quien quiere que hablen de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barca desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En que hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumplió todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todo los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo", explicó y comunicó que el partido del sábado será el último con el Barcelona en el Camp Nou. Cuelga los botines una leyenda. "Culés, tengo que deciros algo", escribió, en catalán, Piqué. Acompañado de ese texto publicó un video de más de dos minutos donde hizo un repaso por su carrera y mostró imágenes de su niñez. "Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora soy yo quien quiere que hablen de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barca desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En que hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumplió todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todo los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo", explicó y comunicó que el partido del sábado será el último con el Barcelona en el Camp Nou. Cuelga los botines una leyenda.