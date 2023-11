Ganó Argentina: repasá todos los resultados, las posiciones y lo que se viene

Los resultados de la fecha 6 de las eliminatorias

Paraguay 0 - 1 Colombia

Uruguay 3 - 0 Bolivia

Ecuador 1 - 0 Chile

Brasil 0 - 1 Argentina

Perú 1 - 1 Venezuela

La tabla de las eliminatorias al Mundial 2026

tabla Eliminatorias.png

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada federación miembro también varió. Así, la Conmebol mantuvo el formato de juego, pero aumentó el cupo de clasificados, de cuatro y medio a seis y medio. Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, disputando 18 partidos cada una.

Así se jugarán las próximas fechas

5 de septiembre de 2024

Uruguay vs. Paraguay; Perú vs. Colombia; Brasil vs. Ecuador; Bolivia vs. Venezuela; y Argentina vs. Chile;



10 de septiembre de 2024

Colombia vs. Argentina; Venezuela vs. Uruguay; Paraguay vs. Brasil; Chile vs. Bolivia y Ecuador vs. Perú