Fuerte denuncia contra Otamendi por parte de su ex esposa.









La ex pareja de Nicolás Otamendi y madre de su hija mayor, Yanina Varela, lo denunció públicamente por no pagar la cuota alimentaria correspondiente. La mujer habló con Carlos Monti para Entrometidos en la Tarde (Net TV) y aseguró que no puede contactar directamente con el jugador de la Selección Argentina para solucionar los temas relacionados con su hija en común, Morena, de 15 años.

Yanina Varela contó que quedó embarazada de Nicolás Otamendi a los 18 años y que cuando se enteró cinco meses después, el futbolista le pidió realizarse una prueba de ADN. "Once meses después del nacimiento de Morena, él decidió reconocerla y darle su apellido. A los dos años, me contactaron con una abogada para hacer un acuerdo para que me pague un departamento y una cuota de alimentos. En ese momento hice un acuerdo básico para contemplar las necesidades básicas", detalló.

Luego, la mujer aseguró que ella no tiene contacto con Otamendi, pero su hija sí. Yanina denuncia que recibe por mes un porcentaje menor de dinero al que debería. Según su abogada Érica Horbayczuk, Yanina recibe 440 mil pesos por mes, lo que equivale a un 0,16% de los ingresos del deportista y debería recibir un 30%, según la ley. Por esto, la letra considera que la situación es de "violencia económica y psicológica".

"Gracias a que estamos con psicólogos, mi hija pudo decirle 'papá quiero hablar contigo'. Con la mujer actual de él se lleva bien, yo la conozco", agregó. Y contó: "Hablo con él por correo electrónico, pero no sé si hablo con él o con un abogado; se supone que es el correo electrónico personal de él... muchas veces le pedí tomar un café por nuestra hija, le insistí para hablar", según publica Exitoína.

En 2020, la expareja de Otamendi ya había denunciado que no recibía la cuota alimentaria correspondiente y el jugador de la Selección había compartido un comunicado público desmintiéndola. "Lamentablemente me veo obligado a aclarar que los ataques que hemos recibido con mi familia utilizando a mi hija como herramienta son injustificados e injustos. He cumplido siempre con mucho amor con mis obligaciones como padre procurando lo mejor para mi hija, pero esta exposición de su ser, de la familia y de mi persona, tachando mi honor paterno, tiene un límite que lo voy a implorar a la Justicia", dijo Otamendi en ese momento.