Franco Colapinto ya está subido a la F1: "Un sueño cumplido"

"Tuve un buen resultado y lo disfruté mucho; feliz de la oportunidad. Me fue muy bien y el equipo quedó muy contento". expresó el joven de 21 años, en diálogo con Infobae.

"Estoy muy conforme. No cometí errores, hice todos los procedimientos que tenía que hacer, escuchás muchas cosas que te iban diciendo por la radio, modos que cambiar y adaptarse a eso después de un auto mucho más básico como lo es el Fórmula 2 y a los equipos de F1 les importa mucho eso", agregó.

Por otra parte, Colapinto afirmó que "Silverstone es un circuito complicado porque tiene curvas muy rápidas y el auto de F1 llega al límite del downforce" y se refirió las diferencias entre las categorías.

“La verdad que el grip que tenés cuando doblás a más de 300 km/h de un lado para el otro es algo increíble. La sensación es única, cómo el auto está pegado al suelo, y es uno de los mejores circuitos para manejar un F1”, detalló.

"El cuello, bien, porque lo esto trabajando mucho. Me cansé un poco al final, pero todo fue mejor que lo esperado. Igual, el mejor entrenamiento es subirte al auto y dar vueltas, por más que lo entrenes en todas las formas que quieras, no vas a entrenar algunos músculos que sí los sentís arriba del auto y es complicado. Me sentí bien, pero hay que seguir trabajando en eso", sentenció.

Cuándo saltará la Fórmula 1

Por último, Colapinto dejó en claro que se ilusiona con dar el salto a la Fórmula 1 en un futuro, aunque entiende que falta un tiempo: "Sí, estoy más cerca, pero es complicado y deben pasar muchas cosas para que eso llegue".