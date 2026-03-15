15 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Flavio Briatore analizó la carrera de Franco Colapinto en China y destacó el trabajo de Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó el rendimiento del argentino Franco Colapinto y Pierre Gasly tras el Gran Premio de China de la F1. Mirá lo que dijo.

Flavio Briatore valoró el trabajo de Franco Colapinto tras el Gran Premio de China.

Flavio Briatore valoró el trabajo de Franco Colapinto tras el Gran Premio de China.

Por Sitio Andino Deportes

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, analizó la actuación del equipo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y valoró el rendimiento de sus dos pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes lograron sumar puntos para la escudería francesa.

Tras la carrera disputada en Shanghái, el dirigente italiano hizo un balance positivo del trabajo del equipo en un arranque de temporada que calificó como exigente.

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El italiano también remarcó que este resultado refleja el esfuerzo realizado por la escudería durante el inicio del campeonato.

Alpine busca consolidarse en el campeonato

El asesor de Alpine explicó que el objetivo del equipo es mantener este nivel competitivo en las próximas carreras del calendario. “Es la primera vez que el equipo suma puntos en ambas carreras esta temporada y demuestra que podemos ser competitivos y luchar por los puntos de forma habitual”, aseguró.

De todas maneras, Briatore dejó en claro que el campeonato recién comienza y que todavía queda mucho trabajo por delante. “Sabemos que será una carrera de desarrollo y que el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón y a las próximas carreras para mantener el rumbo”, concluyó.

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La próxima carrera será en Japón

La Fórmula 1 volverá a la acción a fines de marzo con el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka. Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada.

Cronograma del GP de Japón (hora de Argentina)

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 1: 23:30 a 00:30

Práctica libre 2: 03:00 a 04:00

Sábado 28 de marzo

Práctica libre 3: 23:30 a 00:30

Clasificación: 03:00 a 04:00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02:00

Preguntas y respuestas clave sobre Briatore y Colapinto

¿Qué dijo Flavio Briatore sobre Franco Colapinto?

Destacó que el argentino hizo un trabajo magnífico en el Gran Premio de China.

¿Qué resultado logró Alpine en China?

El equipo sumó nueve puntos gracias a Pierre Gasly y Franco Colapinto.

¿Qué señaló Briatore sobre el futuro del equipo?

Aseguró que el trabajo duro no termina aquí y que el equipo debe seguir desarrollando el auto.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima fecha será el Gran Premio de Japón en Suzuka, del 27 al 29 de marzo.

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