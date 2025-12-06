Franco Colapinto terminó último en la clasificación de Abu Dabi: "No entiendo lo que pasa" Foto: Alpine (Vía X)

La temporada de Fórmula 1 cierra en Abu Dabi y, más allá de la expectativa por el ganador de la edición 2025, Argentina puso la atención en Franco Colapinto, que buscaba un cierre con buen rendimiento. Sin embargo, los problemas en su monoplaza de Alpine lo dejaron en el puesto 20 en la clasificación, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly (19°).

Embed QUALIFYING CLASSIFICATION



P1 Verstappen

P2 Norris

P3 Piastri



Roll on race day!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f6z4bCKXjB — Formula 1 (@F1) December 6, 2025 Franco Colapinto, último en la clasificación de Abu Dabi Tras un buen arranque en la primera práctica (10.º) y una caída hasta el 19.º puesto en la segunda sesión, el piloto argentino esperaba mejorar en la clasificación. Sin embargo, exceder los límites de pista en la primera curva en dos ocasiones le valió una sanción de la FIA al anular sus mejores tiempos y quedó eliminado en la Q1, relegándolo al puesto 20.

En la rueda de prensa posterior a la sesión, Colapinto atribuyó el mal rendimiento al estado de los neumáticos: “Hice dos track limits... la verdad no sé qué pasó. No tenía agarre (Grip) atrás otra vez; estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el agarre que necesito… es muy difícil ”.

Embed La palabra de Franco Colapinto tras la Clasificación del #AbuDhabiGP



Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen #VamosNene #Telemetrico pic.twitter.com/PqHzUAMitR — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 6, 2025 Aunque reconoció que la FP1 fue positiva, donde quedó décimo, explicó que “Con menos combustible y más motor debería ser mucho mejor; por eso no entiendo qué es lo que pasa ”, añadió.

“Por qué no puedo extraer más en la qualy… nada: hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor posible la carrera”, cerró Colapinto tras la clasificación. Cómo ver en vivo el GP de Abu Dabi desde Argentina: día y horario El Gran Premio podrá verse en vivo por Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1 en el país, el domingo 7 de diciembre de 2025, desde las 10:00 (hora de Argentina). También está disponible la opción de F1 TV, la plataforma oficial del campeonato, que ofrece cámaras adicionales, radios de pilotos y contenido exclusivo. Además, puede emitirse por Fox Sports, aunque esa transmisión aún no fue confirmada. Fuente: NA.