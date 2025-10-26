Franco Colapinto buscará revancha en México: el argentino larga último, pero promete dar pelea

Franco Colapinto saldrá desde el puesto 20 en México y buscará recuperar posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío este domingo en el Gran Premio de México , donde partirá desde la posición 20 tras una clasificación complicada. El piloto de Pilar , que atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine , buscará revertir un fin de semana difícil.

Aunque el panorama no parece favorable , Colapinto llega con la confianza intacta. “Vamos a intentar pelear y aprovechar cualquier oportunidad que se presente”, expresó el joven talento argentino en la previa de la carrera.

Lo superó Gasly A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

El fin de semana pasado , en Austin, Colapinto dejó una gran impresión al superar a su compañero Pierre Gasly en carrera, incluso tras recibir órdenes del equipo. Ese gesto de carácter no pasó desapercibido en el paddock y reforzó su perfil competitivo dentro de Alpine, que ya evalúa su continuidad para la temporada 2026 .

En el Autódromo Hermanos Rodríguez , Colapinto comenzó con buen ritmo. Durante las Prácticas Libres 1 , finalizó noveno , a menos de un segundo del líder Charles Leclerc . En esa sesión, Gasly fue reemplazado por el piloto reserva Paul Aron , quien terminó 15°.

En la segunda tanda, ya con todos los titulares en pista, el más rápido fue Max Verstappen (1:18.721). Colapinto cerró 18°, nuevamente delante de Gasly por medio segundo. Sin embargo, la tercera práctica no fue positiva: el argentino terminó penúltimo, a casi dos segundos del mejor tiempo, marcado por Lando Norris.

Durante la clasificación, un leve error en la Curva 3 le costó caro: el monoplaza se desestabilizó y el tiempo final no le permitió pasar de la Q1. Así, quedó 20°, mientras que Gasly fue 18°. La pole position fue para Norris, seguido por Leclerc y Hamilton, con Verstappen quinto y Piastri octavo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1982201057963810988&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO



"LA Q2 ERA IMPOSIBLE..." las declaraciones de @FranColapinto luego de finalizar 20º en la clasificación del #MeixcoGP con el Alpine A525.#f1 #francocolapinto #mexicogp pic.twitter.com/zONxXIWJMv — Corazondef1 (@Corazondef1) October 25, 2025

El panorama para la carrera en México

Pese a la mala ubicación en la grilla, el optimismo dentro del garaje de Alpine se mantiene. El circuito mexicano, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, suele castigar los motores y favorecer estrategias alternativas, algo que podría beneficiar al piloto argentino.

Los ingenieros del equipo confirmaron que Colapinto utilizará un set de neumáticos medios y duros, apostando a una estrategia larga con pocas paradas, buscando escalar posiciones si aparece un Safety Car o si el desgaste juega a su favor.

El GP de México comenzará a las 16:00 horas (Argentina) y se disputará a 71 vueltas. Colapinto sabe que necesita un resultado sólido para fortalecer su candidatura a una butaca estable en 2026, en un mercado cada vez más competitivo.

“Sabemos que el ritmo está. Hay que mantener la calma, cuidar los neumáticos y aprovechar los errores de los demás”, señaló el piloto argentino, confiado en poder revertir la adversidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1982205377509753074&partner=&hide_thread=false La frustración de Franco Colapinto y sus disculpas tras no superar la Q1 en México.



El argentino buscó los límites en su último intento, pero un error lo dejó sin posibilidades de meterse en la Q2. #Alpine #F1 #Colapinto #MexicoGP pic.twitter.com/CpFFJj3XN7 — Carburando (@CarburandoTV) October 25, 2025

Parrilla de largada del GP de México 2025

1 Lando Norris

2 Charles Leclerc

3 Lewis Hamilton

4 George Russell

5 Max Verstappen

6 Kimi Antonelli

7 Carlos Sainz

8 Oscar Piastri

9 Isack Hadjar

Oliver Bearman

11 Yuki Tsunoda

12 Esteban Ocon

13 Nico Hulkenberg

14 Fernando Alonso

15 Liam Lawson

16 Gabriel Bortoleto

17 Alexander Albon

18 Pierre Gasly

19 Lance Stroll

20 Franco Colapinto

Una carrera para aprender, crecer y seguir soñando en la Fórmula 1

Más allá del resultado final, el GP de México representa otro paso clave en la formación de Franco Colapinto dentro de la élite del automovilismo mundial. Su adaptación al Alpine A525 ha sido progresiva, y su actitud combativa lo sigue consolidando como el principal referente argentino en Fórmula 1 desde los tiempos de Gastón Mazzacane.