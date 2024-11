Fórmula 1: por la mañana la final sprint, por la tarde la clasificación para el Gran Premio del domingo

La clasificación para la carrera sprint de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail del Gran Premio de Qatar no aportó mejores sensaciones para Franco Colapinto el viernes y se mantuvo entre los últimos de la grilla y no pudo redondear ni una vuelta rápida de verdad, que lo acercara siquiera a la SQ2. Quedó afuera en la primera tanda. Su compañero de equipo, Alex Albon, se metió con lo justo en la SQ2, pero no pudo con la SQ3. Largará duodécimo en lo que se anticipa como un fin de semana difícil para Williams.