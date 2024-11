Franco Colapinto quedó eliminado de la clasificación Sprint de Fórmula 1

La palabra de Franco Colapinto, tras la eliminación de la Q1 del Sprint

“No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, pero tengo cosas en las que seguir trabajando porque no conozco el circuito. Estoy muy lejos y todavía no entiendo el porqué. Pero hay que seguir trabajando, la suspensión vieja y las otras partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Nos está costando meter velocidad en las cuervas”, expresó el argentino en ESPN tras la clasificación.