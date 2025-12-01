FIFA reveló cómo y cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

La FIFA confirmó la fecha, hora y reglas del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, lo que desató la expectativa entre selecciones, dirigentes y fanáticos. La ceremonia se realizará en Washington, donde se conocerá la conformación de los 12 grupos y el camino que cada selección deberá atravesar para llegar a alzar la copa del mundo.

La FIFA confirmó que el sorteo se realizará este viernes a las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center, con transmisión asegurada en FIFA+, TyC Sports y otros canales oficiales. Con la ampliación a 48 selecciones, la estructura cambia de manera drástica: serán 12 grupos de 4 equipos, de los cuales avanzarán los dos primeros y los ocho mejores terceros. Por primera vez, habrá 16avos de final , lo que ampliará la cantidad de partidos y la complejidad táctica del torneo.

Además, la FIFA mantendrá la regla de evitar que coincidan selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de UEFA, que podrá tener hasta dos equipos por grupo. México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas de serie fijos en A, B y D, respectivamente.

El armado de los bombos refleja el ranking FIFA y la presencia de los anfitriones como cabezas de serie. Allí aparecen potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, integrantes del Bombo 1. Esta distribución puede modificar sensiblemente el equilibrio de los grupos , considerando la presencia de selecciones fuertes en bombos inferiores, como Marruecos, Uruguay o Croacia.

Ya está todo listo para el sorteo que define el camino de cada selección hacia la Copa Mundial de Fútbol 2026

En total son cuatro bombos de 12 equipos cada uno, y aún restan definirse los cupos provenientes de los repechajes europeos y los repechajes intercontinentales, donde selecciones como Italia, Polonia, Turquía o Bolivia todavía buscan un lugar.

Lo que se juega cada selección en este nuevo sistema

El aumento a 48 selecciones participantes genera oportunidades inéditas para varios países que históricamente quedaron al margen del certamen. Sudamérica, por ejemplo, suma presencia con selecciones que buscarán sorprender, como Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay, además de los ya clasificados desde la élite futbolística.

Asimismo, la FIFA anunció que el cuadro final se dividirá en dos llaves independientes hasta semifinales para equilibrar fuerzas competitivas. Esto significa que España y Argentina, líderes del ranking, sólo podrían cruzarse en una hipotética final si ambos ganan sus grupos.