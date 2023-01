Ex jugador de Boca, denunciado por una supuesta agresión

Pablo Ledesma, ex jugador de Boca, involucrado en una riña callejera.

Un cruce de cargadas terminó en una brutal pelea que involucró al ex jugador Pablo Ledesma . Ocurrió el 31 de diciembre a la mañana en la localidad de Mina Clavero, donde el futbolista de Boca estaba vacacionando con su familia. Parte de la secuencia fue grabada.

Según su relato, se encontraron en una esquina cerca de las 11. “Me vio el tatuaje y me empezó a cantar”, indicó en referencia a un tatuaje que tiene en el brazo derecho, con la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en 2018.

Gauna admitió que le contestó, pensando que se trataba de una broma. “Le dije: ‘Esta no te la olvidás más’. Se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear”, aseguró.