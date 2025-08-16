Estreno amargo para Los Pumas: cayeron ante los All Blacks en el Rugby Championship

Estreno amargo para Los Pumas: cayeron 24-41 ante los All Blacks en el Rugby Championship

En su debut en la última edición del Rugby Championship , Los Pumas cayeron en Córdoba ante los poderosos All Blacks por 24-41 . El equipo dirigido por Felipe Contepomi fue ampliamente superado en el primer tiempo, tanto en el marcador como en el juego.

Ahora tendrá que ajustar su rendimiento para el próximo sábado , cuando vuelva a enfrentarse a los neozelandeses en el estadio de Vélez Sarsfield .

tienen que ganar Por qué Los Pumas se juegan la final de su vida ante los All Blacks

por la victoria Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

Ante 55 mil personas en el estadio Mario Alberto Kempes , Los Pumas comenzaron con un primer tiempo inicial que fue cuesta arriba, porque la falta de disciplina les jugó en contra y los de Nueva Zelanda aprovecharon cada error para irse al descanso con un contundente 31-17 .

Final del partido en Córdoba Los Pumas cayeron en su debut por el Visa Rugby Championship frente a los All Blacks por 24 a 41. Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz, Joaquín Oviedo Conversiones: Tomás Albornoz (3) Penales: Tomás Albornoz pic.twitter.com/T5IRgGhMvr

En la primera mitad, los tries de Sevu Reece y Ardie Savea marcaron la diferencia, mientras que Argentina apenas respondió con un penal de Tomás Albornoz y un try del mendocino Rodrigo Isgró . La eficacia kiwi , sumada al dominio en los fijo s, dejó en claro la jerarquía del rival.

La reacción llegó en el complemento. Con un juego mejorado, la Selección Nacional tomó protagonismo y apoyó dos tries a través de Santiago Carreras y Joaquín Oviedo, que encendieron la ilusión con el marcador 24-31. El aliento del público empujaba a soñar con la hazaña.

Pero la esperanza duró poco, porque los All Blacks respondieron con la solidez que los caracteriza y sellaron la victoria con dos nuevas conquistas de sus forwards. Más allá del resultado, Los Pumas dejaron una buena imagen en el segundo tiempo el gigante del rugby mundial.

Cuántos partidos tienen Los Pumas por el Rugby Championship

Fecha 2:

Argentina vs. Nueva Zelanda | 23 de agosto - 18:10

Fecha 3:

Australia vs. Argentina | 6 de septiembre - 01:30

Fecha 4:

Australia vs. Argentina | 13 de septiembre - 01:00

Fecha 5:

Sudáfrica vs. Argentina | 27 de septiembre - 12:10

Fecha 6:

Argentina vs. Sudáfrica | 4 de octubre - 10:00

Fuente: Olé.