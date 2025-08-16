Estreno amargo para Los Pumas: cayeron ante los All Blacks en el Rugby Championship

La revancha será el sábado

El equipo de Nueva Zelanda superó a los dirigidos por Felipe Contepomi en la primera fecha de la última edición del torneo de rugby. Rodrigo Isgró anotó un try.

Foto: Fernando de la Orden
Por Sitio Andino Deportes

En su debut en la última edición del Rugby Championship, Los Pumas cayeron en Córdoba ante los poderosos All Blacks por 24-41. El equipo dirigido por Felipe Contepomi fue ampliamente superado en el primer tiempo, tanto en el marcador como en el juego.

Ahora tendrá que ajustar su rendimiento para el próximo sábado, cuando vuelva a enfrentarse a los neozelandeses en el estadio de Vélez Sarsfield.

Dura derrota de Los Pumas ante Nueva Zelanda: así fue el partido

Ante 55 mil personas en el estadio Mario Alberto Kempes, Los Pumas comenzaron con un primer tiempo inicial que fue cuesta arriba, porque la falta de disciplina les jugó en contra y los de Nueva Zelanda aprovecharon cada error para irse al descanso con un contundente 31-17.

En la primera mitad, los tries de Sevu Reece y Ardie Savea marcaron la diferencia, mientras que Argentina apenas respondió con un penal de Tomás Albornoz y un try del mendocino Rodrigo Isgró. La eficacia kiwi, sumada al dominio en los fijos, dejó en claro la jerarquía del rival.

La reacción llegó en el complemento. Con un juego mejorado, la Selección Nacional tomó protagonismo y apoyó dos tries a través de Santiago Carreras y Joaquín Oviedo, que encendieron la ilusión con el marcador 24-31. El aliento del público empujaba a soñar con la hazaña.

Pero la esperanza duró poco, porque los All Blacks respondieron con la solidez que los caracteriza y sellaron la victoria con dos nuevas conquistas de sus forwards. Más allá del resultado, Los Pumas dejaron una buena imagen en el segundo tiempo el gigante del rugby mundial.

Cuántos partidos tienen Los Pumas por el Rugby Championship

  • Fecha 2:

Argentina vs. Nueva Zelanda | 23 de agosto - 18:10

  • Fecha 3:

Australia vs. Argentina | 6 de septiembre - 01:30

  • Fecha 4:

Australia vs. Argentina | 13 de septiembre - 01:00

  • Fecha 5:

Sudáfrica vs. Argentina | 27 de septiembre - 12:10

  • Fecha 6:

Argentina vs. Sudáfrica | 4 de octubre - 10:00

Fuente: Olé.

