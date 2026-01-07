Estos son los refuerzos de Gimnasia y Esgrima para su histórico debut en Primera División

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza empezó a transitar un año histórico . Con el regreso a la Primera División ya consumado, el club puso primera en la pretemporada 2026 y comenzó a reforzar su plantel con incorporaciones pensadas para competir en la elite del fútbol argentino.

El cuerpo técnico y la dirigencia del Gimnasia y Esgrima avanzaron en la conformación del plantel con refuerzos en todas las líneas , mezclando juventud, proyección y experiencia, mientras el equipo ya trabaja con la mente puesta en el exigente Torneo Apertura.

El arquero Santiago Roggero , de 24 años y 1,95 metros de altura , se convirtió en una de las apuestas para el arco del Lobo. Llega proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco y se formó futbolísticamente en Talleres de Córdoba , con pasos también por Racing de Nueva Italia .

Nicolás Linares, talento ofensivo desde el mediocampo

El volante ofensivo Nicolás Linares, de 29 años, se suma tras su paso por Amazonas de Brasil. Surgido en Banfield, cuenta con experiencia en Central Córdoba de Santiago del Estero, Instituto y Palestino de Chile, aportando recorrido y variantes en ataque.

Ezequiel Muñoz, jerarquía y liderazgo en defensa

Uno de los nombres de mayor peso es el del defensor central Ezequiel Matías Muñoz, de 35 años, quien llega desde Lanús. Formado en Boca Juniors, desarrolló una extensa carrera internacional en Sampdoria, Palermo y Genoa (Italia), además de Leganés (España), y pasos por Independiente y Estudiantes de La Plata.

Esteban Fernández, juventud y proyección en el mediocampo

El mediocampista ofensivo Esteban Javier Fernández, de 23 años, arriba desde Arsenal. Surgió en River Plate y también vistió la camiseta de Newell’s, sumando dinámica y alternativas en la zona creativa.

— Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 4, 2026

El plantel que inició la pretemporada 2026

El Lobo retomó los trabajos con 19 futbolistas, incluidos los refuerzos que ya se incorporaron al grupo. Hasta el momento, el plantel está conformado por:

Arqueros:

César Rigamonti, Lautaro Petruchi.

Defensores:

Diego Mondino, Imanol González, Juan José Franco, Lautaro Carrera, Matías Recalde, Luciano Paredes, Franco Saavedra.

Volantes:

Martín Úbeda, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Brian Andrada, Nahuel Barboza, Esteban Fernández.

Delanteros:

Nicolás Ferreyra, Luciano Cingolani, Julián Moya, Nicolás Romano.

Desde el club no descartan nuevas incorporaciones en los próximos días para terminar de reforzar un plantel que deberá afrontar un calendario intenso desde el inicio del Torneo Apertura 2026, y que también contará con su camino en la Copa Argentina.

Un inicio exigente en la máxima categoría

El debut del Lobo será el jueves 22 de enero, como visitante ante Central Córdoba en Santiago del Estero. En las primeras fechas, Gimnasia enfrentará a San Lorenzo, Independiente, Boca y Estudiantes, una seguidilla que pondrá a prueba la solidez del plantel en su regreso a Primera.