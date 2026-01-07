Estos son los refuerzos de Gimnasia y Esgrima para su histórico debut en Primera División

ElClub Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza empezó a transitar un año histórico. Con el regreso a la Primera División ya consumado, el club puso primera en la pretemporada 2026 y comenzó a reforzar su plantel con incorporaciones pensadas para competir en la elite del fútbol argentino.
El cuerpo técnico y la dirigencia del Gimnasia y Esgrima avanzaron en la conformación del plantel con refuerzos en todas las líneas, mezclando juventud, proyección y experiencia, mientras el equipo ya trabaja con la mente puesta en el exigente Torneo Apertura.
Santiago Roggero, presencia y altura bajo los tres palos
El arquero Santiago Roggero, de 24 años y 1,95 metros de altura, se convirtió en una de las apuestas para el arco del Lobo. Llega proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco y se formó futbolísticamente en Talleres de Córdoba, con pasos también por Racing de Nueva Italia.
Nicolás Linares, talento ofensivo desde el mediocampo
El volante ofensivo Nicolás Linares, de 29 años, se suma tras su paso por Amazonas de Brasil. Surgido en Banfield, cuenta con experiencia en Central Córdoba de Santiago del Estero, Instituto y Palestino de Chile, aportando recorrido y variantes en ataque.
Ezequiel Muñoz, jerarquía y liderazgo en defensa
Uno de los nombres de mayor peso es el del defensor central Ezequiel Matías Muñoz, de 35 años, quien llega desde Lanús. Formado en Boca Juniors, desarrolló una extensa carrera internacional en Sampdoria, Palermo y Genoa (Italia), además de Leganés (España), y pasos por Independiente y Estudiantes de La Plata.
Esteban Fernández, juventud y proyección en el mediocampo
El mediocampista ofensivo Esteban Javier Fernández, de 23 años, arriba desde Arsenal. Surgió en River Plate y también vistió la camiseta de Newell’s, sumando dinámica y alternativas en la zona creativa.
Desde el club no descartan nuevas incorporaciones en los próximos días para terminar de reforzar un plantel que deberá afrontar un calendario intenso desde el inicio del Torneo Apertura 2026, y que también contará con su camino en la Copa Argentina.