Escuela Shen: 11 años enseñando el Tai Chi en Mendoza

2.jpg

Sifu Juan Manuel Torres, director de la “Escuela Shen” expresó que: “A veces el verdadero sentido y naturaleza esencial del cultivo del Tai Chi se pierde en la superficialidad. Su eficacia queda mermada y no se puede profundizar. El entrenamiento de Tai Chi no se trata tan sólo de formas y movimientos externos, sino que tiene su origen en una búsqueda interior que activa la energía de todo el cuerpo”. Sifu Juan Manuel Torres, director de la “Escuela Shen” expresó que: “A veces el verdadero sentido y naturaleza esencial del cultivo del Tai Chi se pierde en la superficialidad. Su eficacia queda mermada y no se puede profundizar. El entrenamiento de Tai Chi no se trata tan sólo de formas y movimientos externos, sino que tiene su origen en una búsqueda interior que activa la energía de todo el cuerpo”.